Тогда линия будет где-то под Польшей, – военный о важности мобилизоваться

Военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. Стоит понимать, что во время войны и учитывая потери потребность в людях очень велика.

Военный, лейтенант 40-й бригады тактической авиации "Призраки Киева" Юрий Атанов рассказал 24 Каналу, что сейчас нельзя оправдывать себя тем, что якобы не рожден для войны. То же касается других отговорок, которыми часто грешат военнообязанные.

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Быстрой победы не будет

"Мы же понимаем, что идет война. Если мы не остановим врага на той линии, где он находится сейчас, тогда линия будет где-то под Польшей", – подчеркнул военный.

Уже сейчас украинцы видят, что россияне делают на оккупированных территориях, как принудительно привлекают людей в свою армию. Там никто не учитывает состояние здоровья, вклад в экономику или другие отговорки.

Украинцам надо рассчитывать на свои силы. Когда Уинстон Черчилль стал премьером Великобритании в военные годы, то сказал, что всем стоит готовиться к тому, что будет много пота, крови и слез. Это была откровенная коммуникация с обществом, которой не хватило в феврале 2022 года.

Я не буду говорить, что завтра или послезавтра мы победим. Наоборот каждый человек должен смоделировать для себя худший сценарий. Это правильно как психологически, так и стратегически,

– добавил Юрий Атанов.

Стоит понимать, что в ВСУ воюют такие же люди, как все мы. Они также устают, нуждаются в отдыхе, но почему-то все рассчитывали, что бойцы якобы являются всесильными и могут за несколько дней установить флаг Украины в Ялте, которая оккупирована уже 10 лет.

Мой совет – пока еще есть время ищите для себя подразделение. И не верьте, что якобы через 3 дня после мобилизации человек уже штурмует посадки под Бахмутом. Такого нет. Лучше заранее подыскать для себя подразделение и специальность, которая импонирует,

– подчеркнул военный.

Поэтому когда придет очередь, можно будет взять направление от подразделения и с ним прийти в ТЦК. Это лучший способ мобилизоваться без лишних стрессов. Более того, во время войны надо пройти курсы по тактической медицине – это вопрос жизни или смерти.

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