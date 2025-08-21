Командир "Перун" каже про провал мобілізації і пояснює, як це виправити
- Командир "Перун" вказує на проблеми з мобілізацією в Україні.
- Він відзначає, що ініціатива контрактів 18 – 24 частково вирішує проблему, але не всі підрозділи мають доступ до цієї можливості.
Дмитро Філатов ("Перун") говорить, що мобілізація дає поповнення його підрозділу, та зараз воно скоротилося. Це свідчить про провал мобілізації.
Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Прорив під Добропіллям, бої за Покровськ, брак піхоти: інтерв’ю з "Перуном", командиром 1-го ОШП".
Чому в Україні провалена мобілізація і що з цим робити?
На думку "Перуна", проблеми з мобілізацією можна виправити.
Перш за все, є непогані кейси, які не закрили всі проблемні питання, але частково вирішили проблему з мобілізацією, – це контракти 18 – 24. Не дивлячись на те, що наш підрозділ не потрапив до тих, які мають цю можливість, я радий, що така ініціатива є,
– сказав військовий.
Утім, він підкреслив: погано, що всі підрозділи не можуть укладати такі контракти, "це певною мірою дискредитація".
"Обирають якісь підрозділи на свій розсуд і приймають рішення, що ці будуть отримувати, а ті – ні. Якщо ми всі виконуємо завдання зі збереження та захисту нашої держави, то треба більш-менш рівномірно забезпечувати всі підрозділи", – пояснив "Перун".
Він сказав, що перед чоловіками є вибір "ходити по місту", коли "схоплять, привезуть в ТЦК і мобілізують задарма" або можна "піти свідомо" та укласти контракт з тим підрозділом, де хотілося б служити.
Що військові говорять про мобілізацію в Україні?
Ветеран Дмитро Гращенко ("Стігмата") вважає, що ситуація неоднозначна.
На мобілізаційні процеси впливають:
втома наших бійців, які довгий час перебувають без ротацій;
"робота політичних сил, з якою є проблеми";
робота ТЦК;
офіцери, які навчалися ще в радянські часи та заважають Силам оборони змінюватися "через небажання щось робити".
Гращенко закликає кожного, в тому числі в тилу, робити щось, що допоможе ЗСУ.
А от логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" друг "Варяг" переконаний: питання мобілізації упирається у формування стратегічних резервів України.
Втомлені солдати часто розповідають про ставлення, про бойові умови, про те, що хтось когось обманув. Крім того, на мою думку, те, як в Україні відбувається мобілізація, є абсолютно неефективним і ще більше розділяє наше суспільство на військових і цивільних,
– поділився він.
"Варяг" вважає, що можуть допомогти конкретні терміни служби, соціальні гарантії для військовослужбовців і хороше ставлення до бійців.