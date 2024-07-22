Чи кожен, хто приходить оновити дані у ТЦК, отримує повістку: коментар ТЦК

За законом про мобілізацію усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. У ТЦК відповіли, хто після оновлення даних може отримати повістку.

Там стверджують, що її отримують не всі. Таку заяву зробила представниця ТЦК Лариса Козак.

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Отримання повістки залежить від ступеня придатності до служби

Лариса Козак запевнила, що отримання повістки залежить від придатності до служби.

Залежить від ступеня придатності до військової служби, це визначається ВЛК,

– заявила вона.

Також представниця ТЦК додала, що термін призову може визначатися протягом двох місяців.

"У нас у законодавстві України, законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме в статті 22, зазначається, що якщо особа прибуває добровільно без повістки, термін її призову – виключно до навчальних центрів, всі йдуть тільки через навчальні центри, хто не мав бойового досвіду – може визначатися протягом двох місяців", – сказала Козак.

У Міноборони також раніше зазначали, що оновлення даних для військовозобов'язаних не означає автоматичну мобілізацію. Наразі дані оновили приблизно 3 мільйони осіб і це достатньо велика кількість.

За словами директора Департаменту кадрової політики Міноборони України Марка Андрусяка, потреба в українській армії для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі ці громадяни будуть призвані на службу.

На сьогодні, за інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 мільйонів громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу,

– сказав він.

Додамо, що закон зобов'язує оновити дані усіх військовозобов'язаних. Вони мали це зробити до 16 липня. Після – оновити дані також ще можна, але уникнути адміністративної відповідальності не вдасться. Водночас закон передбачає лише одну поважну причину для несвоєчасного оновлення даних – хворобу.

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", – сказав адвокат Сергій Старенький.