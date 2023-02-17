Краще сказати, що не готовий воювати, ніж тікати на матраці у Румунію, – військовий ЗСУ

Деякі українці шукають можливостей, аби уникнути мобілізації. Для боротьби з цим явищем недостатньо посилити відповідальність за ухиляння від призову, тут потрібен комплексний підхід.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов. Зокрема, в оперативному командуванні "Південь" наголосили, що Україна потребує мобілізаційного ресурсу.

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Адже багатьом підрозділам, які вже тривалий час перебувають на фронті, потрібна ротація.

В Україні є ще багато людей, готових захищати Батьківщину

Ентузіазм в українських захисників аж ніяк не падає. Сазонов воює у складі спецпідрозділу "Хорт" 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. За словами політолога, цей підрозділ спецпризначення складається виключно з добровольців.

Я шокований нашими людьми. Коли приїжджаєш на ротацію, люди знають, що у нас втрати і важко. Але у приватні повідомлення сиплються питання: "Як до вас перевестися з полігону?",

– розповів військовий.

Він наголосив, що є категорія людей, яким не все одно, які готові йти захищати Батьківщину і виконувати свій обов'язок.

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Ніхто не захоче опинитися в окопі з ухилянтом

Однак в Україні є й такі чоловіки, які прагнуть за будь-яку ціну уникнути призову до війська. Нещодавно прикордонники затримали 4 ухилянтів, які планували переплисти річку Прут на надувному матраці й потрапити до Румунії.

Що з такими робити, я не знаю. Але бачити таку людину поряд в окопі ніхто не захоче. Тому що він злякається і втече. Він не хоче воювати і тебе підведе,

– зазначив Сазонов.

Він додав, що через одну таку немотивовану людину можуть загинути інші військові. Саме тому, за словами Сазонова, спецпідрозділ "Хорт" намагаються поповнювати лише добровольцями, на яких точно можна покластися.

Проблема з ухилянням від мобілізації

Це дуже складна ситуація. Військовий ЗСУ вважає, що проблему неможливо вирішити, просто посиливши відповідальність для ухилянтів. Тут потрібно враховувати різні фактори та категорії людей.

Кирило Сазонов Політолог, військовий ЗСУ Зрештою, хтось має працювати на складі, копати траншеї, прибирати злітну смугу тощо. Є люди, які відверто кажуть: "Я не хочу служити. Я психологічно не готовий". Іноді такі люди стають чудовими волонтерами.

Сазонов додав, що якщо ти сам воюєш, а твій друг – волонтер, то має бути хтось третій, який буде працювати за себе і двох попередніх. Адже потрібно підтримувати економіку, бо без грошей багато не навоюєш.

Краще чесно сказати: "Я можу підвести братів по зброї"

Військовий ЗСУ наголосив, що у цей складний час кожен має на своєму місці робити те, що може, і приносити користь країні та її обороні. Однак якщо частина людей думає, що за них хтось відвоює або відволонтерить, це може погано закінчитися для країни.

Кирило Сазонов Політолог, військовий ЗСУ Це не вихід – тікати на надувному матраці до Румунії. Краще вже чесно сказати у військкоматі: "Я не готовий воювати. Я можу підвести братів по зброї". І запропонувати, мовляв, я можу сидіти у тилу на радіостанції. Або я спортсмен і можу тренувати людей на полігоні.

За словами Сазонова, для Збройних Сил України потрібна будь-яка допомога. І йдеться не лише про те, щоб воювати на передовій.

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