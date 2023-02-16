Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Зокрема, випадки, коли чоловіків силоміць намагалися доставити у військкомат, зафіксували в Одесі.

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На противагу цьому тисячі людей добровільно подали заявки на вступ до "Гвардії наступу".

"Гвардія наступу" – це супер, так само як ЗСУ. Це просто фантастичні люди", – наголосив Подоляк.

"Потрібно міняти технології"

Щодо мобілізації, то, за словами радника голови ОП, працівники військкоматів виконують складну роботу.

"Давайте говорити про психологічний стан людей, які приходять вручити повістку. А їм говорять: "Ви не можете це робити. Йдіть самі захищайте країну". Це може спровокувати певний емоційний стан", – зазначив Подоляк.

За його словами, вже рік триває велика війна з Росією. Тому потрібно з розумінням ставитися до людей, які змушені говорити про потреби ЗСУ. Як зазначив радник голови ОП, з кожним випадком затримань під час вручення повісток потрібно розбиратися окремо.

Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента України Але я підтримую військкомати, тобто територіальні центри комплектування. І буду підтримувати, бо це питання виживання моєї країни. Я буду на їхньому боці завжди. І буду завжди казати, що вони праві. Так, можливо, технології треба міняти. Може, треба з ними психологічно працювати. Але я буду підтримувати.

Подоляк наголосив, що територіальні центри комплектування – це не про примус, а про спробу захистити країну.

Інтерв'ю Катерини Соляр та Михайла Подоляка: дивіться повне відео

Як Росія використовує інциденти з врученням повісток

Він додав, що водночас в Україні є багато добровольців, які щиро йдуть захищати країну.

"Оці негативні моменти дуже спекулятивно і дуже добре "продаються". Вони збирають багато лайків. Люди починають це масштабувати, і не тільки наші люди", – сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що є ще одна сторона, зацікавлена у тому, аби дискредитувати наші центри комплектування, Міноборони, ЗСУ і взагалі спробу захистити свою країну – це Росія. Країна-агресорка активно розгортає пропагандистські кампанії, які мають 2 основні мети:

По-перше, окупанти хочуть вплинути на європейську спільноту, щоб Україні не надавали зброю чи принаймні робили це максимально повільно.

По-друге, Кремль прагне зменшити можливість набирати людей, які потрібні для того, щоб захистити Україну.

"Це не гра, а питання виживання"

Радник голови Офісу Президента зазначив, що певні ексцеси з врученням повісток в Україні є.

Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента України Ми не боїмося про це говорити прямо. Так, є певні проблеми. Але психологічний стан сьогодні такий: коли ти приходиш, а над тобою знущаються. А наші люди вміють казати: "Я права всі знаю, ви не можете до мене підходити, в мене все зафіксовано. Не можете зі мною спілкуватися".

Подоляк наголосив, що деякі представники українського суспільства дуже "сміливі" лише тоді, коли потрібно заявити працівнику військкомату про свої "права". За його словами, складається враження, що хтось сприймає війну як певну гру.

"Я хочу, щоб ми були щирі в тому, чи ми точно всі розуміємо, що треба робити на війні. Це не гра, це питання виживання. Якщо ти боїшся, так і скажи: "Я боюсь. Не хочу йти захищати країну. Я хочу, щоб ви там за мене повмирали", – наголосив радник голови ОП.

Нехай прямо скажуть: "Ми боїмося, ми не підемо"

Він додав, що якщо люди говоритимуть про свій страх відкрито, то це хоча б буде зрозумілою мотивацією. А зараз молоді люди 20 – 30 років просто шукають можливість "відкосити" від мобілізації.

Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента України Нехай вони прямо скажуть: "Ми боїмося, ми не підемо". А не шукають можливості типу "ми ж не такі, як Росія, нас не мають примушувати". Ми не примушуємо, ми просто ставимо питання: "Ми будемо жити в Україні?". Як ви готові допомогти вижити Україні?

Тоді, за словами радника голови ОП, буде зрозуміло, на кого розраховувати, аби дати можливість цим людям, які не хочуть йти захищати Україну, все-таки потім жити у нашій державі та "з гордістю носити звання українця".

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