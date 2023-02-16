Данілов заявив, що мобілізація в Україні не припинялася від початку повномасштабного нападу Росії. Він наголосив, що роздача повісток дозволяє поставити на облік військовозобов'язаних та сформувати резерв.

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Вручення повістки не означає відправлення на фронт

Секретар РНБО зазначив, що державі потрібно розуміти, на який резерв вона може розраховувати. Причому він додав, що вручення повістки не означає негайне відправлення на фронт.

Щоб розуміти, що в разі необхідності, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони мають йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти ті, які підготовлені, на фронт будуть іти ті, які будуть оснащені, навчені,

– заявив Данілов.

Він додав, що у влади є розуміння, що "треба працювати також в тилу". Також Данілов заявив, що розкручування теми масової невибіркової мобілізації в українську армію – це психологічна операція в інтересах російської пропаганди.

Що відомо про мобілізацію в Україні