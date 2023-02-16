Данилов заявил, что мобилизация в Украине не прекращалась с самого начала полномасштабного нападения России. Он подчеркнул, что раздача повесток позволяет поставить на учет военнообязанных и сформировать резерв.

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Вручение повестки не означает отправки на фронт

Секретарь СНБО отметил, что государству нужно понимать, на какой резерв оно может рассчитывать. Причем он добавил, что вручение повестки не означает немедленной отправки на фронт.

Чтобы понимать, что при необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовленные, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены,

– заявил Данилов.

Он добавил, что у власти есть понимание, что "надо работать также в тылу". Также Данилов заявил, что раскрутка темы массовой неизбирательной мобилизации в украинскую армию – это психологическая операция в интересах российской пропаганды.

Что известно о мобилизации в Украине