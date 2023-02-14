Да, Александр Мельник – майор ВСУ объяснил в эфире Страткому ВСУ, почему повесток стало больше и в каком порядке это может происходить.
Смотрите также Повестка как способ наказания: что об этом думают в ВСУ
Местные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны оказывать содействие ТЦК в выполнении этой функции. Соответственно это дает нам очень широкое поле для маневра,
– отметил Александр Мельник.
В то же время, по его словам, квадратного гнездового способа ловли людей на улицах, как об этом пишут в некоторых телеграммах каналах, нет.
"Квартира в квартиру" повестки не вручают
"Никогда повестки не вручаются "квартире в квартиру". Такого обхода нет", - подчеркнул Мельник.
Он пояснил, что работники ТЦК имеют список стоящих на учете людей и именно к ним они наведываются для вручения сообщений или повесток, но это не происходит массово.
Условно: 17, 23 и 56 квартира – вот они в списке тех, кому нужно напомнить, явиться в ТЦК. Всех других вылавливать или выискивать никто никого не будет,
– объяснил майор.
Вручение повестки на улицах, по его словам, это скорее пиар-акция, напоминание, что нужно появиться в ТЦК.
Почему повестки вручают чаще
А вот тот факт, что военнообязанные украинцам повестки начали раздавать чаще, Александр Мельник связал с тем, что Украина получает все больше западного вооружения.
Мы все радуемся тому, что коллективное Запад поставляет нам новые образцы вооружения. Сейчас – танки. Говорим о самолетах, средствах ПВО, разных других. Соответственно, надо учить людей, которые на них будут выполнять боевые задания,
– заявил Александр Мельник.
К теме Повестку вручили не по месту регистрации: что делать
Кратко, что нужно знать о вручении повестки
- Закон не предусматривает конкретное место, где нужно заполнять повестку. Потому ее могут заполнить прямо перед вручением гражданину.
- Повестку могут заполнять только в присутствии главы территориального центра комплектования. Или он должен сделать это лично. В других случаях такое вручение можно обжаловать.
- На каждой повестке должна быть подпись руководителя ТЦК, мокрая печать, дата вручения, адрес военкомата и время, когда туда нужно явиться.