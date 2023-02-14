Да, Александр Мельник – майор ВСУ объяснил в эфире Страткому ВСУ, почему повесток стало больше и в каком порядке это может происходить.

Смотрите также Повестка как способ наказания: что об этом думают в ВСУ

Местные органы государственной власти и органы местного самоуправления должны оказывать содействие ТЦК в выполнении этой функции. Соответственно это дает нам очень широкое поле для маневра,

– отметил Александр Мельник.

В то же время, по его словам, квадратного гнездового способа ловли людей на улицах, как об этом пишут в некоторых телеграммах каналах, нет.

"Квартира в квартиру" повестки не вручают

"Никогда повестки не вручаются "квартире в квартиру". Такого обхода нет", - подчеркнул Мельник.

Он пояснил, что работники ТЦК имеют список стоящих на учете людей и именно к ним они наведываются для вручения сообщений или повесток, но это не происходит массово.

Условно: 17, 23 и 56 квартира – вот они в списке тех, кому нужно напомнить, явиться в ТЦК. Всех других вылавливать или выискивать никто никого не будет,

– объяснил майор.

Вручение повестки на улицах, по его словам, это скорее пиар-акция, напоминание, что нужно появиться в ТЦК.

Обратите внимание! Обычно военнообязанным вручают не повестки, а сообщения. Это так называемое приглашение в военкомат для того, чтобы актуализировать данные, пройти медицинскую комиссию. И это не значит, что военнообязанного мгновенно отправят на фронт.

Почему повестки вручают чаще

А вот тот факт, что военнообязанные украинцам повестки начали раздавать чаще, Александр Мельник связал с тем, что Украина получает все больше западного вооружения.

Мы все радуемся тому, что коллективное Запад поставляет нам новые образцы вооружения. Сейчас – танки. Говорим о самолетах, средствах ПВО, разных других. Соответственно, надо учить людей, которые на них будут выполнять боевые задания,

– заявил Александр Мельник.

К теме Повестку вручили не по месту регистрации: что делать

Кратко, что нужно знать о вручении повестки