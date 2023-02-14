Так, Олександр Мельник – майор ЗСУ пояснив в ефірі СтратКому ЗСУ, чому повісток стало більше і у якому порядку це може відбуватись.

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Місцеві органи державної влади і органи місцевого самоврядування мають сприяти ТЦК у виконанні цієї функції. Відповідно це дає нам дуже широке поле для маневру,

– зазначив Олександр Мельник.

Водночас, за його словами, квадратного гніздового способу виловлення людей на вулицях, як про це пишуть в деяких телеграм каналах, немає.

"Квартира в квартиру" повістки не вручають

"Ніколи повістки не вручаються "квартира у квартиру". Такого обходу немає", – наголосив Мельник.

Він пояснив, що працівники ТЦК мають список людей, які стоять на обліку і саме до них вони навідуються для вручення повідомлень чи повісток, але це не відбувається масово.

Умовно: 17, 23 та 56 квартира – ось вони у списку тих, кому треба нагадати з'явитись у ТЦК. Усіх інших виловлювати чи вишукувати ніхто нікого не буде,

– пояснив майор.

Вручення повістки на вулицях, за його словами, – це скоріше піар-акція, нагадування, що треба з'явитись у ТЦК.

Зверніть увагу! Зазвичай військовозобов'язаним вручають не повістки, а повідомлення. Це так зване запрошення до військкомату для того, щоб актуалізувати дані, пройти медичну комісію. І це не значить, що військовозобов'язаного миттєво відправлять на фронт.

Чому повістки вручають частіше

А ось той факт, що військовозобов'язаним українцям повістки почали роздавати частіше, Олександр Мельник пов'язав з тим, що Україна отримує усе більше західного озброєння.

Ми всі радіємо тому, що колективний Захід постачає нам нові зразки озброєння. Зараз – танки. Говоримо про літаки, засоби ППО, різні інші. Відповідно, треба навчати людей, які на них будуть виконувати бойові завдання,

– заявив Олександр Мельник.

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