Стосується це тих чоловіків, які досягнули 18 років та не перетнули позначку у 60. Правда, є важливий момент. Далеко не всі мають повноваження вручати повістки. І про це нагадала адвокатка АТ "Мисечко та Партнери" Ірина Усіченко.

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Хто не має права вручати повістки

Слід розуміти, що повноваження видавати повістки є далеко не у всіх. Так, згідно з чинним законодавством, їх не мають право вручати військовослужбовці та співробітники Національної поліції.

"Представники поліції, Збройних Сил України, територіальної оборони не мають права виписувати повістки, а можуть супроводжувати уповноважених осіб під час вручення вже складених військкоматом повісток", – підкреслила Усіченко.

Адвокатка наголосила на ще одному моменті. За її словами, вручення повісток роботодавцем, а також близьким родичам призовника не вважається безпосереднім врученням повістки. Правда, є одне "але".

Але військкомати можуть зобов'язати роботодавців вручити повістки своїм працівникам. Таке правило стосується як роботодавців, які є державними органами, так і роботодавців, які є звичайними підприємцями,

– зауважила адвокатка.

Вручати повістки в Україні уповноважені:

співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

керівники підприємств, де працює військовозобов'язаний,

а також представники органів місцевого самоврядування.

Де вам можуть вручити повістку

На це питання відповів майор ЗСУ Олександр Мельничук. Він підкреслив, що повістки у форматі "квартира у квартиру" ніхто не вручає. Такого обходу, коли запрошення до ТЦК отримують мешканці цілого під'їзду не буває.

За його словами, співробітники ТЦК мають на руках список людей, котрі стоять на обліку. І саме до них навідуються, щоб вручити повідомлення або повістку. Але і це не відбувається настільки масово, наголошує він.

Що стосується вручення повісток на вулицях, то за словами Майора, – це радше піар-акція. Таким чином нагадують, що військовозобов'язаним варто самостійно навідатися до ТЦК.