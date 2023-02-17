Лучше сказать, что не готов воевать, чем убегать на матрасе в Румынию, – военный ВСУ

Некоторые украинцы ищут возможности избежать мобилизации. Для борьбы с этим явлением недостаточно усилить ответственность за уклонение от призыва, здесь требуется комплексный подход.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов. В частности, в оперативном командовании "Юг" отметили, что Украине требуется мобилизационный ресурс.

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Ведь многим подразделениям, уже длительное время находящимся на фронте, нужна ротация.

В Украине еще много людей, готовых защищать Родину

Энтузиазм у украинских защитников никак не падает. Сазонов воюет в составе спецподразделения "Хорт" 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. По словам политолога, это подразделение спецназначения состоит исключительно из добровольцев.

Я шокирован нашими людьми. Когда приезжаешь на ротацию, люди знают, что у нас потери и тяжело. Но в личные сообщения сыплются вопросы: "Как к вам перевестись с полигона?",

– рассказал военный.

Он подчеркнул, что есть категория людей, которым не все равно, которые готовы идти защищать Родину и выполнять свой долг.

Кирилл Сазонов рассказал о мотивации бойцов ВСУ: смотрите видео

Никто не захочет оказаться в окопе с уклонистом

Однако в Украине есть и такие мужчины, которые стремятся любой ценой избежать призыва в армию. Недавно пограничники задержали 4 уклонистов, которые планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе и попасть в Румынию.

Что с такими делать, я не знаю. Но видеть такого человека рядом в окопе никто не захочет. Потому что он испугается и уйдет. Он не хочет воевать и тебя подведет,

– отметил Сазонов.

Он добавил, что из-за одного такого немотивированного человека могут погибнуть другие военные. Именно поэтому, по словам Сазонова, спецподразделение "Хорт" пытаются пополнять только добровольцами, на которых можно точно положиться.

Проблема с уклонением от мобилизации

Это очень сложная ситуация. Военный ВСУ считает, что проблему невозможно решить, просто усилив ответственность для уклонистов. Здесь нужно учитывать разные факторы и категории людей.

Кирилл Сазонов Политолог, военный ВСУ В конце концов кто-то должен работать на складе, копать траншеи, убирать взлетную полосу и так далее. Есть люди, которые откровенно говорят: "Я не хочу служить. Я психологически не готов". Иногда такие люди становятся отличными волонтерами.

Сазонов добавил, что если ты сам воюешь, а твой друг – волонтер, то должен быть кто-то третий, который будет работать за себя и двух предыдущих. Ведь нужно поддерживать экономику, потому что без денег много не навоюешь.

Лучше честно сказать: "Я могу подвести братьев по оружию"

Военный ВСУ подчеркнул, что в это сложное время каждый должен на своем месте делать то, что может, и приносить пользу стране и ее обороне. Однако если часть людей думает, что за них кто-то отвоюет или отволонтерит, это может закончиться плохо для страны.

Кирилл Сазонов Политолог, военный ВСУ Это не выход – бежать на надувном матрасе в Румынию. Лучше уж честно сказать в военкомате: "Я не готов воевать. Я могу подвести братьев по оружию". И предложить, мол, я могу сидеть в тылу на радиостанции. Или я спортсмен, и могу тренировать людей на полигоне.

По словам Сазонова, для Вооруженных Сил Украины нужна любая помощь. И речь не только о том, чтобы воевать на передовой.

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