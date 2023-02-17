Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов. В частности, в оперативном командовании "Юг" отметили, что Украине требуется мобилизационный ресурс.
Смотрите также "Боишься – так и скажи": Подоляк поддержал военкоматы после скандалов с вручением повесток
Ведь многим подразделениям, уже длительное время находящимся на фронте, нужна ротация.
В Украине еще много людей, готовых защищать Родину
Энтузиазм у украинских защитников никак не падает. Сазонов воюет в составе спецподразделения "Хорт" 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. По словам политолога, это подразделение спецназначения состоит исключительно из добровольцев.
Я шокирован нашими людьми. Когда приезжаешь на ротацию, люди знают, что у нас потери и тяжело. Но в личные сообщения сыплются вопросы: "Как к вам перевестись с полигона?",
– рассказал военный.
Он подчеркнул, что есть категория людей, которым не все равно, которые готовы идти защищать Родину и выполнять свой долг.
Кирилл Сазонов рассказал о мотивации бойцов ВСУ: смотрите видео
Никто не захочет оказаться в окопе с уклонистом
Однако в Украине есть и такие мужчины, которые стремятся любой ценой избежать призыва в армию. Недавно пограничники задержали 4 уклонистов, которые планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе и попасть в Румынию.
Что с такими делать, я не знаю. Но видеть такого человека рядом в окопе никто не захочет. Потому что он испугается и уйдет. Он не хочет воевать и тебя подведет,
– отметил Сазонов.
Он добавил, что из-за одного такого немотивированного человека могут погибнуть другие военные. Именно поэтому, по словам Сазонова, спецподразделение "Хорт" пытаются пополнять только добровольцами, на которых можно точно положиться.
Проблема с уклонением от мобилизации
Это очень сложная ситуация. Военный ВСУ считает, что проблему невозможно решить, просто усилив ответственность для уклонистов. Здесь нужно учитывать разные факторы и категории людей.
В конце концов кто-то должен работать на складе, копать траншеи, убирать взлетную полосу и так далее. Есть люди, которые откровенно говорят: "Я не хочу служить. Я психологически не готов". Иногда такие люди становятся отличными волонтерами.
Сазонов добавил, что если ты сам воюешь, а твой друг – волонтер, то должен быть кто-то третий, который будет работать за себя и двух предыдущих. Ведь нужно поддерживать экономику, потому что без денег много не навоюешь.
Лучше честно сказать: "Я могу подвести братьев по оружию"
Военный ВСУ подчеркнул, что в это сложное время каждый должен на своем месте делать то, что может, и приносить пользу стране и ее обороне. Однако если часть людей думает, что за них кто-то отвоюет или отволонтерит, это может закончиться плохо для страны.
Это не выход – бежать на надувном матрасе в Румынию. Лучше уж честно сказать в военкомате: "Я не готов воевать. Я могу подвести братьев по оружию". И предложить, мол, я могу сидеть в тылу на радиостанции. Или я спортсмен, и могу тренировать людей на полигоне.
По словам Сазонова, для Вооруженных Сил Украины нужна любая помощь. И речь не только о том, чтобы воевать на передовой.
Мобилизация в Украине: другие новости
- Мобилизация в Украине не прекращалась с самого начала полномасштабного нападения России. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что раздача повесток позволяет поставить на учет военнообязанных и сформировать резерв.
- При этом Данилов заверил, что никого на фронт сразу не отправляют, а паника – это российская ИПСО.
- В сети недавно появилось видео жесткого вручения повестки в Одессе. Территориальный центр комплектования уже получил дисциплинарные взыскания.