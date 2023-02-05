Ануляція бронювання працівника: в яких випадках це може трапитися

Нещодавно Кабінет Міністрів України оприлюднив оновлені правила бронювання працівників. У постанові мовиться, що за певних умов, бронювання може бути анульоване.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на документ постанови Кабміну. У яких випадках це може трапитись – читайте далі у нашому матеріалі.

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Мобілізація в Україні: коли можуть анулювати бронювання

Згідно з новою постановою, Кабмін виокремив певний перелік підстав, за якими бронювання працівника буде анульованим. Зробити це можуть за таких обставин:

Закінчення строку дії бронювання;

завершення підприємством, установою чи організацією виконання мобілізаційного завдання (державного замовлення), або ж через його скасування;

завершення підприємством, установою чи організацією виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи й організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;

звільнення військовозобов’язаного громадянина з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, які його бронювали.

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