Аннуляция бронирования работника: в каких случаях это может случиться

Недавно Кабинет Министров обнародовал обновленные правила бронирования работников. В постановлении говорится, что при определенных условиях бронирование может быть аннулировано.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на документ постановления Кабмина. В каких случаях это может случиться – читайте дальше в нашем материале.

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Мобилизация в Украине: когда могут аннулировать бронирование

Согласно новому постановлению, Кабмин выделил определенный перечень оснований, по которым бронирование работника будет аннулировано. Сделать это могут при следующих обстоятельствах:

истечение срока действия бронирования;

завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения мобилизационного задания (государственного заказа), или же из-за его отмены;

завершение предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период;

ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного гражданина из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые его бронировали.

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