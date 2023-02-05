Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на документ постановления Кабмина. В каких случаях это может случиться – читайте дальше в нашем материале.
К теме Новые правила бронирования от мобилизации: что будет с ФЛП и можно ли выезжать за границу
Мобилизация в Украине: когда могут аннулировать бронирование
Согласно новому постановлению, Кабмин выделил определенный перечень оснований, по которым бронирование работника будет аннулировано. Сделать это могут при следующих обстоятельствах:
- истечение срока действия бронирования;
- завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения мобилизационного задания (государственного заказа), или же из-за его отмены;
- завершение предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил, других военных формирований;
- лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период;
- ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;
- увольнение военнообязанного гражданина из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые его бронировали.
Обратите внимание Каждый должен пройти курс: как происходит подготовка мобилизованных в Украине
Отсрочку в виде брони получат не все
- Юрист Владислав Юрчак пояснил, что руководители органов власти или предприятий сначала должны подать списки работников, которых планируют забронировать, на согласование Генштаба. При этом, по его словам, следует понимать, что получат отсрочку далеко не все.
- В частности, представители бизнеса могут рассчитывать лишь на 50% работников. И даже это только в том случае, если предприятие критически важно для государства.
- Списки, подаваемые на рассмотрение, утверждают в Генштабе, СБУ или в разведке, а окончательное решение принимает Минэкономики. Только после этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры комплектования. Бронирование действует полгода, затем его нужно будет восстановить.