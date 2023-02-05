Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на документ постанови Кабміну. У яких випадках це може трапитись – читайте далі у нашому матеріалі.
До теми Нові правила бронювання від мобілізації: що буде з ФОПами й чи можна виїжджати за кордон
Мобілізація в Україні: коли можуть анулювати бронювання
Згідно з новою постановою, Кабмін виокремив певний перелік підстав, за якими бронювання працівника буде анульованим. Зробити це можуть за таких обставин:
- Закінчення строку дії бронювання;
- завершення підприємством, установою чи організацією виконання мобілізаційного завдання (державного замовлення), або ж через його скасування;
- завершення підприємством, установою чи організацією виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
- позбавлення підприємства, установи й організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;
- звільнення військовозобов’язаного громадянина з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, які його бронювали.
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Відстрочку у вигляді броні отримають не всі
- Юрист Владислав Юрчак пояснив, що керівники органів влади або підприємств спочатку повинні подати списки працівників, яких планують забронювати, на погодження Генштабу. При цьому, за його словами, потрібно розуміти, що отримають відстрочку далеко не всі.
- Зокрема представники бізнесу можуть розраховувати лише на 50% працівників. І навіть це у випадку, яку підприємство є критично важливим для держави.
- Списки, які подають на розгляд, затверджують у Генштабі або у СБУ чи розвідці, а остаточне рішення приймає Мінекономіки. Тільки після цього Генштаб передає дані щодо заброньованих до територіальних центрів комплектування. Бронювання діє пів року, потім його треба буде поновити.