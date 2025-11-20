З якими хворобами очей не мобілізують: повний перелік та пояснення

В Україні до 3 лютого 2026 року триває воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію, яка ухвалюватиме рішення про придатність до служби. Цей процес регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України

Проблеми, пов'язані з тяжкими й незворотними порушеннями функцій органу зору можуть стати підставою для визнання військовозобов'язаних непридатними для служби, розповідає 24 Канал.

Актуально БЗВП у 2025 році: скільки триває навчання та що передбачає курс

Які ключові критерії для звільнення від мобілізації?

Людина може бути повністю звільнена від мобілізації, якщо у неї є серйозні очні захворювання або анатомічні дефекти, передбачені чинним розписом хвороб. Серед них:

виражені анатомічні зміни повік чи кон'юнктиви, які спричиняють значне погіршення зору чи рухливості обох очей;

тяжкі патології очей та їх придатків на обох очах, а саме: рубцеві зміни, помутніння, дистрофії, хронічні катаракти, ураження зорового нерва та інші процеси, що супроводжуються частими рецидивами або стійким падінням зору;

будь-який тип відшарування чи розриву сітківки на обох очах;

глаукома у важкій стадії, якщо вона розвинулася на двох очах;

параліч окорухових м'язів, який викликає стійку диплопію (подвійний зір);

значні порушення рефракції, тобто високий ступінь аметропії;

короткозорість (міопія) або далекозорість (гіперметропія) будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій (D);

До причин повної непридатності належить також критичне падіння гостроти зору, зокрема повна сліпота на одне чи обидва ока або відсутність очного яблука.

Рішення про придатність приймає ВЛК лише після вивчення медичної документації та особистого огляду.

Коли офтальмологічні проблеми не звільняють від мобілізації

Далеко не всі захворювання очей дають право на звільнення. У більшості випадків особа може бути визнана обмежено придатною, а іноді й повністю придатною. До таких ситуацій належать:

середній ступінь короткозорості або далекозорості (приблизно 6,0–12,0 D);

легкі форми глаукоми;

астигматизм із різницею рефракції у меридіанах від 3,0 до 6,0 D;

нескладні чи хронічні захворювання повік, кон'юнктиви, слізних шляхів чи орбіти, які не спричиняють серйозного порушення зорової чи рухової функції ока.

Усі рішення ВЛК ґрунтуються на Наказі Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 року (з усіма наступними змінами). Саме він затверджує Положення про військово-лікарську експертизу, де міститься Розклад хвороб. Статті 29 – 31 цього документа присвячені патологіям органу зору та визначають критерії придатності або непридатності до військової служби.

Останні новини про мобілізацію в Україні