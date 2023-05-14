Мобілізація в Україні: чи є законним заповнення повістки прямо на вулиці

В Україні триває процес загальної мобілізації, який запровадили після повномасштабного вторгнення Росії. Це означає що майже всіх дієздатних чоловіків від 18 до 60 років можуть призвати до лав Збройних Сил.

Наразі кожен військовозобов’язаний громадянин може отримати повістку в будь-якому громадському місці. Попри це, існує кілька випадків, коли вручення повістки на вулиці є незаконним, інформує 24 Канал.

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Чи можуть працівники військкоматів заповнювати повістку на вулиці

За словами адвоката Джамала Стаценка, повістка, яку заповнюють вже на місці, має обов'язково містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Крім цього, бланк в жодному разі не має бути порожнім.

Тобто випадки, коли штампують пачки порожніх повісток, а тоді приходять в готелі, квартири чи вулиці й вручають людям – це незаконно,

– зазначив адвокат.

Проте експерт наголосив, що якщо повістку вже вручили, то це підтверджений юридичний факт. Тому поки громадянин буде оскаржувати її, ТЦК та СП можуть подати в суд на нього за ухилення від мобілізації.

"Якщо людину викликали, але вона не прийшла, місцеві військкомати можуть трактувати це як ухилення", – повідомив Стаценко.

Наостанок адвокат зауважив, що порожню повістку можна і варто оскаржувати. Для цього з відповідною скаргою можна звернутися у військкомат, Міністерство оборони або поліцію.

Що потрібно знати українцям про вручення повістки

Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, повістки можуть вручати будь-де: на вулицях, блокпостах чи у громадських місцях.

У повістці мають обов'язково міститися дата та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед – це виклик у військкомат для перевірки даних та визначення придатності до служби українців.

За неодноразове ухилення від призову на військову службу за мобілізацією може загрожувати кримінальна відповідальність та позбавлення волі від 3 до 5 років.

Якщо повістка була видана належним чином, то громадянина, що відмовився її брати, мають право притягнути до адміністративної відповідальності, тобто оштрафувати. За ухилення від мобілізації українці мають заплатити штраф від 1 700 до 3 400 гривень.