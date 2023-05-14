Мобилизация в Украине: законно ли заполнение повестки прямо на улице

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был введен после полномасштабного вторжения России. Это означает, что почти всех дееспособных мужчин от 18 до 60 лет могут призвать в ряды Вооруженных Сил.

Пока каждый военнообязанный гражданин может получить повестку в любом общественном месте. Несмотря на это, существует несколько случаев, когда вручение повестки на улице является незаконным, информирует 24 Канал.

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Могут ли работники военкоматов заполнять повестку на улице

По словам адвоката Джамала Статенко, повестка, которую заполняют уже на месте, должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки. Кроме этого, бланк ни в коем случае не должен быть пуст.

То есть случаи, когда штампуют пачки пустых повесток, а затем приходят в гостиницы, квартиры или улицы и вручают людям – это незаконно,

– отметил адвокат.

Однако эксперт подчеркнул, что если повестку уже вручили, это подтвержденный юридический факт. Поэтому, пока гражданин будет обжаловать ее, ТЦК и СП могут подать в суд на него за уклонение от мобилизации.

"Если человека вызвали, но он не пришел, местные военкоматы могут трактовать это как уклонение", – сообщил Стаценко.

Напоследок адвокат заметил, что пустую повестку можно и следует обжаловать. Для этого с соответствующей жалобой можно обратиться в военкомат, министерство обороны или полицию.

Что нужно знать украинцам о вручении повестки

Согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, повестки можно вручать где угодно: на улицах, блокпостах или в общественных местах.

В повестке должны содержаться дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего, это вызов в военкомат для проверки данных и определения пригодности к службе украинцев.

За неоднократное уклонение от призыва на военную службу по мобилизации может грозить уголовная ответственность и лишение свободы от 3 до 5 лет.

Если повестка была выдана должным образом, то гражданина, отказавшегося ее братья, имеют право привлечь к административной ответственности, то есть оштрафовать. За уклонение от мобилизации украинцы должны заплатить штраф от 1700 до 3400 гривен.