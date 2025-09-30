В Україні продовжує діяти воєнний стан, який продовжили до 5 листопада 2025 року. У жовтні мобілізація відбуватиметься за чинними правилами.

Нових рішень поки не очікується. Правила призову в Україні регулюються Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про особливості мобілізації восени розповідає 24 Канал.

Кого мобілізують з 1 жовтня?

У жовтні 2025 року процедура мобілізації, за попередніми даними, не змінюється. Повістки вручатимуть за чинним законодавством.

У першу чергу призивають військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, які мають досвід служби або військову освіту та визнані придатними військово-лікарською комісією (ВЛК).

Також мобілізують українців без бойового досвіду віком 25 – 60 років, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання.

Окремо підлягають призову ті, кого раніше зняли з обліку, але повторна ВЛК визначила придатними. Те саме стосується людей зі скасованим статусом "обмежено придатний", а рішення щодо їхньої служби ухвалює ВЛК.

Водночас чоловіки віком понад 60 років можуть проходити службу на небойових посадах.

Чи можуть мобілізувати до 25 та після 60 років?