Мобілізація в Україні: кого можуть призвати повторно вже в липні
Джерело:B2B Consult
В Україні продовжує тривати повномасштабна війна, а з нею й мобілізація. Під час дії воєнного стану можуть повторно мобілізувати чоловіків однієї із категорій.
Мовиться про тих, кого звільнили в запас через наявність рідних з інвалідністю 1-ї чи 2-ї групи. Про це розповів адвокат Андрій Межирицький.
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Кого можуть призвати повторно вже в липні
Межирицький зазначив, що ситуація з правом на відстрочку у зв'язку із наявністю родичів, які є особами з інвалідністю, докорінно змінилася. Зокрема, якщо підставою для відстрочки є інвалідність одного з батьків дружини, то чоловік ніколи не отримає відстрочку за цих обставин.
Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку із додаванням застереження "за відсутності інших осіб які зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, у зв'язку із тим, що відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої доньки, тобто дружини,
– пояснив адвокат.
Право на відстрочку в такій ситуації все ж таки можна отримати, якщо:
- дружина є непрацездатною, тобто пенсійного віку;
- дружина сама має інвалідність.
Тож військовозобов'язані чоловіки втратили право на відстрочку у разі інвалідності батьків дружини, яка є працездатною. Якщо вони вже були мобілізовані, але з моменту звільнення зі служби у запас минуло понад 6 місяців, то їх можуть знову призвати в армію
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Які документи повинні постійно мати при собі чоловіки призовного віку
Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку повинні носити з собою документи. Нещодавно керівник Львівського обласного ТЦК та СП пояснив, про що саме мовиться.
- Зокрема, кожен громадянин, незалежно від віку і статі, повинен мати при собі документ, який би міг ідентифікувати його особу.
- Окрім цього, чоловіки призовного віку, тобто 18 – 60 років, також повинні мати при собі військово-обліковий документ.