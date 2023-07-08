Мобилизация в Украине: кого могут призвать повторно уже в июле

В Украине продолжается полномасштабная война, а с ней и мобилизация. Во время действия военного положения могут повторно мобилизовать мужчин одной из категорий.

Речь идет о тех, кого уволили в запас из-за наличия родных с инвалидностью 1-й или 2-й группы. Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

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Кого могут призвать повторно уже в июле

Межирицкий отметил, что ситуация с правом на отсрочку в связи с наличием родственников, являющихся лицами с инвалидностью, коренным образом изменилась. В частности, если основанием для отсрочки является инвалидность одного из родителей жены, мужчина никогда не получит отсрочку при этих обстоятельствах.

Фактически эта норма перестала работать, поскольку в связи с добавлением оговорки "при отсутствии других лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать" мужчина никогда не сможет получить право на отсрочку, в связи с тем, что в соответствии со статьей 202 Семейного кодекса Украины такая обязанность возникает у совершеннолетней дочери, то есть жены,

– объяснил адвокат.

Право на отсрочку в такой ситуации все же можно получить, если:

жена нетрудоспособна, то есть пенсионного возраста;

жена сама имеет инвалидность.

Поэтому военнообязанные мужчины потеряли право на отсрочку в случае инвалидности родителей жены, являющейся трудоспособной. Если они уже были мобилизованы, но с момента увольнения со службы в запас прошло более 6 месяцев, их могут снова призвать в армию.

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Какие документы должны постоянно иметь при себе мужчины призывного возраста

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста должны носить с собой документы. Недавно руководитель Львовского областного ТЦК и СП объяснил, о чем именно говорится.