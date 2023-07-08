Гражданские могут получить статус УБД

Дело в том, что правительственные чиновники утвердили проект постановления, которое поможет украинским добровольцам получить статус участника боевых действий. Речь о гражданских, которые присоединились к защите Украины во время вторжения России, но не вошли в состав боевых подразделений.

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Правовая справка! Постановление принято для того, чтобы заработал Закон №2864. Закон касается гражданских, воевавших против российских захватчиков с 24 февраля по 25 марта 2022 г. вместе с Силами обороны. Эти люди отныне получили статус участников боевых действий, а значит, получили право на то, чтобы признаваться ветеранами войны или инвалидами в результате войны. А родственники погибших получают статус семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Статус участника боевых действий будет установлен в Министерстве ветеранов. Для этого создадут межведомственную комиссию, куда должны обращаться гражданские.

Какие документы нужно подготовить :

заявление установленного образца;

справка от командира воинской части, в составе которой воевал человек;

если справки нет, то есть другой путь — или два показания (заверенные нотариусом), или показания командира подразделения, в котором непосредственно воевал человек.

Как происходит процедура

После того, как межведомственная комиссия получит от вас вышеперечисленные документы, будут выдаваться две справки:

воевавшему человеку – справку по приложению №6 к постановлению Кабмина №413

семье погибшего — справку по форме из приложения к постановлению Кабмина №740.

Справки следует предоставить в учреждения социального обеспечения. И только тогда соцзащита предоставит соответствующие статусы:

или статус лица с инвалидностью в результате войны;

или статус семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Вскоре будут проведены специальные встречи с воевавшими гражданскими и с семьями погибших. На встречах будут объяснять, как собрать документы или же помогут получить эти документы.

Отмечают, что Минветеранов плодотворно сотрудничает со всеми соприкасающимися государственными органами, общественностью, подразделениями по вопросам социальной защиты областных и городских администраций, чтобы наладить действенные механизмы предоставления гражданским гражданам, принимавшим участие в защите Украины, соответствующих статусов.