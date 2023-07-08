Мовиться про тих, кого звільнили в запас через наявність рідних з інвалідністю 1-ї чи 2-ї групи. Про це розповів адвокат Андрій Межирицький.

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Межирицький зазначив, що ситуація з правом на відстрочку у зв'язку із наявністю родичів, які є особами з інвалідністю, докорінно змінилася. Зокрема, якщо підставою для відстрочки є інвалідність одного з батьків дружини, то чоловік ніколи не отримає відстрочку за цих обставин.

Фактично ця норма перестала працювати, оскільки у зв'язку із додаванням застереження "за відсутності інших осіб які зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати" чоловік ніколи не зможе отримати право на відстрочку, у зв'язку із тим, що відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України такий обов'язок виникає у повнолітньої доньки, тобто дружини,

– пояснив адвокат.

Право на відстрочку в такій ситуації все ж таки можна отримати, якщо:

дружина є непрацездатною, тобто пенсійного віку;

дружина сама має інвалідність.

Тож військовозобов'язані чоловіки втратили право на відстрочку у разі інвалідності батьків дружини, яка є працездатною. Якщо вони вже були мобілізовані, але з моменту звільнення зі служби у запас минуло понад 6 місяців, то їх можуть знову призвати в армію

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