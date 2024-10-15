Як відбувається мобілізація засуджених, що хочуть іти в ЗСУ: пояснення

У травні 2024 року в Україні ухвалили закон, який дозволяє окремим категоріям засуджених громадян добровільно мобілізуватися в ЗСУ. Мовиться про засуджених за нетяжкі злочини.

Водночас перш ніж піти до війська, ці громадяни мають пройти низку важливих кроків. Про це розповідають журналісти NGL.media.

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Як працює закон про мобілізацію засуджених

Згідно з законом, не кожен ув'язнений має право вийти на волю для служби в армії. Так, треба бути придатним до служби, що має підтвердити військово-лікарська комісія. Також заборонене звільнення засуджених за низку важких злочинів. Окрім того, не можуть скористатися правом на умовно-дострокове звільнення і ті, хто обіймав особливо відповідальне становище – наприклад, депутати чи урядовці.

Водночас у разі дозволу суду на мобілізацію, ув'язненого умовно-достроково звільняють лише від основного покарання у виді позбавлення волі. Однак інші обмеження – наприклад, позбавлення права керувати транспортом чи обіймати певний тип посад – залишаються в силі.

Крім того, на цих осіб поширюються певні обмеження щодо відпусток. Хоча вони не мають права на щорічну відпустку, їм може бути надано до 10 днів у зв'язку з надзвичайними сімейними обставинами або лікуванням після оцінки ВЛК. Суд також встановлює додатковий адміністративний нагляд, який здійснюватиме командир військової частини. Контракти зі звільненими ув'язненими залишатимуться чинними до завершення воєнного стану, що є критичною умовою для їхнього дострокового звільнення.

Варто зауважити, що за ухилення від укладання контракту колишнім ув'язненим загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Тоді як загальна відповідальність за ухилення від мобілізації передбачає 3 – 5 років позбавлення волі.

Яка процедура мобілізації в'язнів

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла NGL.media, що основною передумовою добровільної мобілізації є особисте бажання засудженого.

Лише після того, як він виявив бажання, починаються всі інші процеси – це підготовка документів, співбесіда з командирами та ВЛК,

– сказала вона.

Висоцька пояснила, що коли у колонії набирається певна кількість охочих мобілізуватися, туди запрошують представників різних бригад, які розповідають про особливості служби. При цьому засуджені мають змогу обрати своє місце служби.

У випадку, якщо командир бригади все ж відмовиться брати конкретного засудженого, він чекатиме у колонії, поки його не погодиться взяти хтось інший.

До суду клопотання про мобілізацію засудженого потрапляє лише тоді, коли він зміг пройти всі етапи: написав заяву, отримав згоду адміністрації колонії, пройшов ВЛК, отримав згоду командира, який попередньо вже ознайомлений з особистою справою засудженого.

Отримавши дозвіл суду, засуджений їде до військової частини, де укладає контракт, після чого розпочинається процес його військового вишколу.

Іноді, хоч і нечасто, суди відмовляють засудженим у їхньому бажанні приєднатися до ЗСУ. Такі засуджені продовжують відбувати покарання.