Как происходит мобилизация осужденных, которые хотят идти в ВСУ: объяснение

В мае 2024 года в Украине приняли закон, который позволяет отдельным категориям осужденных граждан добровольно мобилизоваться в ВСУ. Речь идет об осужденных за нетяжкие преступления.

В то же время прежде чем пойти в армию, эти граждане должны пройти ряд важных шагов. Об этом рассказывают журналисты NGL.media.

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Как работает закон о мобилизации осужденных

Согласно закону, не каждый заключенный имеет право выйти на свободу для службы в армии. Так, надо быть пригодным к службе, что должна подтвердить военно-врачебная комиссия. Также запрещено освобождение осужденных за ряд тяжких преступлений. Кроме того, не могут воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение и те, кто занимал особо ответственное положение – например, депутаты или чиновники.

В то же время в случае разрешения суда на мобилизацию, заключенного условно-досрочно освобождают только от основного наказания в виде лишения свободы. Однако другие ограничения – например, лишение права управлять транспортом или занимать определенный тип должностей – остаются в силе.

Кроме того, на этих лиц распространяются определенные ограничения по отпускам. Хотя они не имеют права на ежегодный отпуск, им может быть предоставлено до 10 дней в связи с чрезвычайными семейными обстоятельствами или лечением после оценки ВВК. Суд также устанавливает дополнительный административный надзор, который будет осуществлять командир воинской части. Контракты с освобожденными заключенными будут оставаться в силе до завершения военного положения, что является критическим условием для их досрочного освобождения.

Стоит заметить, что за уклонение от заключения контракта бывшим заключенным грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Тогда как общая ответственность за уклонение от мобилизации предусматривает 3 – 5 лет лишения свободы.

Какова процедура мобилизации заключенных

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала NGL.media, что основной предпосылкой добровольной мобилизации является личное желание осужденного.

Только после того, как он изъявил желание, начинаются все остальные процессы – это подготовка документов, собеседование с командирами и ВВК,

– сказала она.

Высоцкая объяснила, что когда в колонии набирается определенное количество желающих мобилизоваться, туда приглашают представителей различных бригад, которые рассказывают об особенностях службы. При этом осужденные имеют возможность выбрать свое место службы.

В случае, если командир бригады все же откажется брать конкретного осужденного, он будет ждать в колонии, пока его не согласится взять кто-то другой.

В суд ходатайство о мобилизации осужденного попадает только тогда, когда он смог пройти все этапы: написал заявление, получил согласие администрации колонии, прошел ВВК, получил согласие командира, который предварительно уже ознакомлен с личным делом осужденного.

Получив разрешение суда, осужденный едет в воинскую часть, где заключает контракт, после чего начинается процесс его военной подготовки.

Иногда, хоть и нечасто, суды отказывают осужденным в их желании присоединиться к ВСУ. Такие осужденные продолжают отбывать наказание.