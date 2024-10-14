Стоит отмечать, что теперь повестки также могут присылать по почте. Все нюансы этой процедуры объяснил адвокат юридической компании "Миллер" Андрей Новак.

Читайте также В Раде попытались объяснить рейды ТЦК по кафе и ресторанам

Юрист ответил, как могут вручать повестки

Согласно постановлению Кабмина, повестки могут вручать круглосуточно по адресу проживания гражданина, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блокпосте, в ТЦК и СП.

Однако стоит отметить, что выдавать повестки могут не только представители ТЦК. Такое право есть у:

представителей органа местного самоуправления (сельского, поселкового, исполкомов городского совета);

руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

председателей правления ОСМД дома, где живет военнообязанный.

По словам юриста, те, кто выдают повестки, должны также иметь соответствующее распоряжение от ТЦК и СП.

Начальник ТЦК формирует распоряжение, в котором отмечает, что уполномочивает определенного директора предприятия вручить повестки своим сотрудникам. Одну, две, три, или любое другое количество, и выдает ему пачку повесток. Глобально, эта история должна выглядеть так,

– объяснил Андрей Новак.

Работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Однако полномочий выдавать повестки у них нет.

Важно! С 16 июля 2024 года повестки также могут присылать по почте. Их будут отправлять по адресу проживания военнообязанного, которую он указал при уточнении данных, или же будут искать информацию в других реестрах.

К слову, теперь в Украине граждане могут присоединиться к армии вне ТЦК. Ранее в Генштабе ВСУ объяснили, каких категорий военнообязанных это касается, и как самостоятельно выбрать часть и подразделение для службы.