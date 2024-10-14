Постановлением Кабинета министров Украины от 1 октября 2024 года под номером 1130 были утверждены изменения в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".
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После прохождения ВВК и обработки документов, командир воинской части издает приказ, и военнослужащий зачисляется в списки воинской части, где в дальнейшем проходит военную службу.
Когда гражданин зачисляется на службу, он попадает в одну из двух категорий:
- тех, кто имеют военный опыт после 2014 года. Их зачисляют непосредственно на должность в основные подразделения бригады или полка.
- и тех, которые проходили военную службу до 2014 года или не проходили вообще. Их зачисляют на должность в запасное подразделение – так называемую запасную роту бригады.
Зачисленный в резерв командир воинской части в течение недели должен отправить в командировку в учебную воинскую часть для прохождения общей военной базовой, а, возможно, и профессиональной подготовки. После завершения учений и возвращения в воинскую часть, командир бригады назначает гражданина в состав основных подразделений.
К слову, Верховная Рада приняла закон, которым позволила иностранцам и лицам без гражданства заключать контракты с ВСУ.