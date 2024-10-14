Постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2024 року під номером 1130 було затверджено зміни до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

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Що змінилося Відтепер громадяни, які добровільно хочуть доєднатися до війська, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ. Для цього вони не потребують більше приходити у ТЦК. Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбач. За словами полковника, доброволець може вибрати посаду в бесіді з командиром визначеної військової частини. Якщо співбесіда пройшла успішно, командир військової частини направляє громадянина на проходження ВЛК. Медогляд можна пройти за місцем проживання, за місцем постановки на військовий облік або ж за місцем дислокації самої військової частини. Потім начальник ВЛК має передати результати через ТЦК до керівництва військової частини.

Після проходження ВЛК та опрацювання документів, командир військової частини видає наказ, і військовослужбовець зараховується до списків військової частини, де надалі проходить військову службу.

Коли громадянин зараховується на службу, він потрапляє до однієї із двох категорій:

тих, хто мають військовий досвід після 2014 року. Їх зараховують безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку.

і тих, які проходили військову службу до 2014 року або не проходили взагалі. Їх зараховують на посаду в запасний підрозділ – так звану запасну роту бригади.

Зарахований у резерв командир військової частини протягом тижня має відправити у відрядження до навчальної військової частини для проходження загальної військової базової, а, можливо, й фахової підготовки. Після завершення навчань і повернення до військової частини, командир бригади призначає громадянина в склад основних підрозділів.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила іноземцям та особам без громадянства укладати контракти із ЗСУ.