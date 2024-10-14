Постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2024 року під номером 1130 було затверджено зміни до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".
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Після проходження ВЛК та опрацювання документів, командир військової частини видає наказ, і військовослужбовець зараховується до списків військової частини, де надалі проходить військову службу.
Коли громадянин зараховується на службу, він потрапляє до однієї із двох категорій:
- тих, хто мають військовий досвід після 2014 року. Їх зараховують безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку.
- і тих, які проходили військову службу до 2014 року або не проходили взагалі. Їх зараховують на посаду в запасний підрозділ – так звану запасну роту бригади.
Зарахований у резерв командир військової частини протягом тижня має відправити у відрядження до навчальної військової частини для проходження загальної військової базової, а, можливо, й фахової підготовки. Після завершення навчань і повернення до військової частини, командир бригади призначає громадянина в склад основних підрозділів.
До слова, Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила іноземцям та особам без громадянства укладати контракти із ЗСУ.