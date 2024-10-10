Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин в розмові з 24 Каналом повідомив, що в такий спосіб в Україні вдосконалили процедуру вступу іноземців до українського війська.

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Іноземці в ЗСУ зможуть обіймати офіцерські посади

Першочергово, зі слів нардепа, була складність із залученням офіцерського складу, оскільки він має доступ до секретної інформації. Юрчишин наголосив, що жодна країна не зацікавлена у тому, щоб іноземці, навіть максимально дружні, мали безпосередній доступ до державної таємниці. Водночас це не стосується тих, хто готовий воювати зі зброєю у руках.

В Україні діяв у межах ГУР інтернаціональний легіон. Доволі багато військовослужбовців з різних країн воюють в лавах української армії, але вони були змушені воювати, як рядові солдати, навіть маючи офіцерські звання у своїх арміях,

– пояснив нардеп.

Закон набере чинності за декілька тижнів

Нині відбулось покращення процедури вступу громадян інших країн в лави ЗСУ. Однак, як наголосив народний депутат ВР, це можна було зробити набагато раніше, ще у 2022 році.

Ця норма запрацює після підписання закону президентом України. Буде ще певний період, аби змінити нормативні акти Генштабу і Міноборони України, ці зміни вже готують. В межах кількох тижнів, я думаю, що цей закон мав би вступити в дію,

– пояснив Юрчишин.

Народний депутат зазначив, що наразі є достатньо багато іноземців, охочих долучитися до ЗСУ й обороняти Україну. Навіть на вулицях Києва, зі слів Юрчишина, можна зустріти людей у військовій формі української армії з Чилі, Нідерландів, Канади.

Зараз вони матимуть більше можливостей заохотити своїх колег вступити до ЗСУ і воювати в цілому за демократію по всьому світу на території України,

– наголосив Юрчишин.

До відома! Зміни до закону №12023 про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства 10 жовтня підтримали 276 народних депутатів ВР. У пояснювальній записці вказано, що необхідність удосконалення законодавства виникла через складну оперативну обстановку, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ.