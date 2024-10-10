Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в разговоре с 24 Каналом сообщил, что таким образом в Украине усовершенствовали процедуру вступления иностранцев в украинскую армию.

Смотрите также "Воюй или работай": каким будет новое экономическое бронирование, что изменится и кого будут бронировать

Иностранцы в ВСУ смогут занимать офицерские должности

Первоначально, по словам нардепа, была сложность с привлечением офицерского состава, поскольку он имеет доступ к секретной информации. Юрчишин отметил, что ни одна страна не заинтересована в том, чтобы иностранцы, даже максимально дружественные, имели непосредственный доступ к государственной тайне. В то же время это не касается тех, кто готов воевать с оружием в руках.

В Украине действовал в рамках ГУР интернациональный легион. Довольно много военнослужащих из разных стран воюют в рядах украинской армии, но они были вынуждены воевать, как рядовые солдаты, даже имея офицерские звания в своих армиях,

– пояснил нардеп.

Закон вступит в силу через несколько недель

Сейчас произошло улучшение процедуры вступления граждан других стран в ряды ВСУ. Однако, как отметил народный депутат ВР, это можно было сделать гораздо раньше, еще в 2022 году.

Эта норма заработает после подписания закона президентом Украины. Будет еще определенный период, чтобы изменить нормативные акты Генштаба и Минобороны Украины, эти изменения уже готовят. В пределах нескольких недель, я думаю, что этот закон должен был бы вступить в действие,

– пояснил Юрчишин.

Народный депутат отметил, что сейчас достаточно много иностранцев, желающих присоединиться к ВСУ и защищать Украину. Даже на улицах Киева, по словам Юрчишина, можно встретить людей в военной форме украинской армии из Чили, Нидерландов, Канады.

Сейчас они будут иметь больше возможностей поощрить своих коллег вступить в ВСУ и воевать в целом за демократию по всему миру на территории Украины,

– подчеркнул Юрчишин.

К сведению! Изменения в закон №12023 о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства 10 октября поддержали 276 народных депутатов ВР. В пояснительной записке указано, что необходимость совершенствования законодательства возникла из-за сложной оперативной обстановки, которая сложилась на линии боевого соприкосновения и требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ.