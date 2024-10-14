Варто зазначати, що тепер повістки також можуть надсилати поштою. Усі нюанси цієї процедури пояснив адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак.
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Юрист відповів, як можуть вручати повістки
Згідно з постановою Кабміну, повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блокпості, у ТЦК та СП.
Однак варто зазначити, що видавати повістки можуть не лише представники ТЦК. Таке право є у:
- представників органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);
- керівників підприємств, установ, організацій, закладів освіти;
- голів правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний.
За словами юриста, ті, хто видають повістки, повинні також мати відповідне розпорядження від ТЦК та СП.
Начальник ТЦК формує розпорядження, в якому зазначає, що уповноважує певного директора підприємства вручити повістки своїм співробітникам. Одну, дві, три, чи будь-яку іншу кількість, і видає йому пачку повісток. Глобально, ця історія має виглядати так,
– пояснив Андрій Новак.
Працівники поліції разом із представниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних та перевіряють документи. Однак повноважень видавати повістки у них немає.
Важливо! З 16 липня 2024 року повістки також можуть надсилати поштою. Їх надсилатимуть за адресою проживання військовозобов'язаного, яку він вказав під час уточнення даних, або ж будуть шукати інформацію в інших реєстрах.
До слова, тепер в Україні громадяни можуть долучитися до армії поза ТЦК. Раніше в Генштабі ЗСУ пояснили, яких категорій військовозобов'язаних це стосується, і як самостійно обрати частину і підрозділ для служби.