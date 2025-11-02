"Це стосується однієї категорії": чи можуть мобілізувати жінок в листопаді 2025
- В Україні обов'язковий військовий облік наразі стосується лише жінок з медичною та фармацевтичною освітою.
- Мобілізація жінок-медиків не проводиться, облік потрібен для складання резерву.
Жінки в Україні можуть долучитися до лав Сил оборони лише добровільно. Однак деяким українкам все ж доведеться стати на військовий облік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон №2664 і наказ Міноборони №z1566-21.
Кого з жінок можуть мобілізувати?
Для того, щоб підписати контракт на військову службу, необхідно пройти військово-лікарську комісію, обрати бригаду і потрапити на співбесіду.
Жінці можуть відмовити за наявності трьох дітей, однієї дитини з інвалідністю, проблем зі здоров'ям та інших обставин.
Наразі обов'язковий військовий облік стосується лише жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Це лікарі всіх спеціальностей, фармацевти, медсестри, акушерки, психологи, стоматологи тощо.
Важливо! Мобілізація жінок-медиків все одно не проводиться, а облік потрібен для складання резерву.