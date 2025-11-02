Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон №2664 і наказ Міноборони №z1566-21.
Читайте також Мобілізаційне розпорядження: що це за документ і чи відрізняється від повістки
Кого з жінок можуть мобілізувати?
Для того, щоб підписати контракт на військову службу, необхідно пройти військово-лікарську комісію, обрати бригаду і потрапити на співбесіду.
Жінці можуть відмовити за наявності трьох дітей, однієї дитини з інвалідністю, проблем зі здоров'ям та інших обставин.
Наразі обов'язковий військовий облік стосується лише жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Це лікарі всіх спеціальностей, фармацевти, медсестри, акушерки, психологи, стоматологи тощо.
Важливо! Мобілізація жінок-медиків все одно не проводиться, а облік потрібен для складання резерву.
Варто пам'ятати, що військовозобов'язаними вважають навіть медиків, які після навчання не працювали за фахом. Якщо жінка не стане на облік або не повідомить ТЦК про зміну особистих даних, їй може загрожувати штраф.
Водночас військовий облік не накладає жодних обмежень для жінок щодо виїзду за кордон.
Що змінюється в процесі призову?
-
З 1 листопада в Україні почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна у смартфоні через застосунок Резерв+ або у ЦНАПі.
-
Також Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок від мобілізації, які доступні в застосунку Резерв+. Відтепер відстрочку також можуть оформити батьки, які самостійно виховують дитину.
-
Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків.