Кого з жінок можуть мобілізувати?

Для того, щоб підписати контракт на військову службу, необхідно пройти військово-лікарську комісію, обрати бригаду і потрапити на співбесіду.

Жінці можуть відмовити за наявності трьох дітей, однієї дитини з інвалідністю, проблем зі здоров'ям та інших обставин.

Наразі обов'язковий військовий облік стосується лише жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Це лікарі всіх спеціальностей, фармацевти, медсестри, акушерки, психологи, стоматологи тощо.

Важливо! Мобілізація жінок-медиків все одно не проводиться, а облік потрібен для складання резерву.