Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на закон №2664 и приказ Минобороны №z1566-21.
Кого из женщин могут мобилизовать?
Для того, чтобы подписать контракт на военную службу, необходимо пройти военно-врачебную комиссию, выбрать бригаду и попасть на собеседование.
Женщине могут отказать при наличии трех детей, одного ребенка с инвалидностью, проблем со здоровьем и других обстоятельств.
Сейчас обязательный воинский учет касается только женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Это врачи всех специальностей, фармацевты, медсестры, акушерки, психологи, стоматологи и тому подобное.
Важно! Мобилизация женщин-медиков все равно не проводится, а учет нужен для составления резерва.
Стоит помнить, что военнообязанными считают даже медиков, которые после обучения не работали по специальности. Если женщина не станет на учет или не сообщит ТЦК об изменении личных данных, ей может грозить штраф.
В то же время воинский учет не накладывает никаких ограничений для женщин по выезду за границу.
Что меняется в процессе призыва?
С 1 ноября в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно в смартфоне через приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
Также Министерство обороны Украины расширило перечень отсрочек от мобилизации, которые доступны в приложении Резерв+. Отныне отсрочку также могут оформить родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка.
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.