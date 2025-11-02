Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на закон №2664 и приказ Минобороны №z1566-21.

Кого из женщин могут мобилизовать?

Для того, чтобы подписать контракт на военную службу, необходимо пройти военно-врачебную комиссию, выбрать бригаду и попасть на собеседование.

Женщине могут отказать при наличии трех детей, одного ребенка с инвалидностью, проблем со здоровьем и других обстоятельств.

Сейчас обязательный воинский учет касается только женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Это врачи всех специальностей, фармацевты, медсестры, акушерки, психологи, стоматологи и тому подобное.

Важно! Мобилизация женщин-медиков все равно не проводится, а учет нужен для составления резерва.