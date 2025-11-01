Его путают с "боевой повесткой", хотя между ними есть существенная разница. Все, что известно о мобилизационном распоряжении и у кого оно может быть, рассказывает 24 Канал.

Что такое мобилизационное распоряжение?

Мобилизационное распоряжение – это письменный документ от ТЦК и СП для вызова военнообязанного в сборный пункт. Он может также содержать обязанность предприятия или гражданина передать имущество или технику для нужд ВСУ или выполнить другие мобилизационные задачи.

Вручение мобилизационного распоряжения регулируется пунктом 68 Порядка призыва на военную службу по мобилизации (постановление КМУ №560 от 16.05.2024). Перед выдачей лицо проходит медосмотр и годным вручают такое распоряжение.

Мобилизационное распоряжение и боевая повестка: в чем отличие?

Мобилизационное распоряжение выдают в мирное время. В нем нет точной даты и времени явки на сборный пункт для дальнейшей мобилизации. Указывают только срок с момента объявления мобилизации. Также отмечается воинская часть, в которую назначено лицо.

Как выглядит мобилизационное распоряжение?

Основные реквизиты мобилизационного распоряжения:

регистрационный номер,

дата оформления и место формирования,

ФИО и дата рождения военнообязанного и дата рождения,

место и срок явки,

информация об ответственности,

печать и подпись.

Пример мобилизационного распоряжения / Фото с сайта inseinin.com.ua

Кто может получить мобилизационное распоряжение?

Такое распоряжение могли вручать следующим:

кого приписали к воинским частям в военное время, но не призвали,

у военнообязанных, включенных в аппарат усиления ТЦК,

у уволенных срочников, зачисленных в резерв.

Какая ответственность за неявку?

Неявка без уважительных причин считается уклонением от мобилизации. По статье 336 Уголовного кодекса Украины предусмотрено лишение свободы от 3 до 5 лет.

Если обвиняемый признает вину, могут назначить испытательный срок 1 – 3 года.

Иногда ТЦК присылает повторные повестки или привлекает к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП со штрафом от 17 000 до 25 500 гривен.

Последние новости о мобилизации