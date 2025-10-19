Служба жінок в ЗСУ: які посади доступні та як долучитися до війська
- Жінки можуть добровільно служити в ЗСУ на посадах, що відповідають їхнім цивільним спеціальностям, або на бойових спеціальностях.
- Вакансії для жінок включають бухгалтера, медика, IT-спеціаліста, оператора БпЛА, а також інші ролі, з обов'язковою підготовкою перед зарахуванням на службу.
Жінки можуть вступити до лав Збройних Сил України добровільно. Для них там доступна низка посад. Вони можуть як застосувати цивільну професію, так і опанувати бойові спеціальності.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр рекрутингу сил ТрО ЗСУ.
Які вакансії є для жінок в ЗСУ?
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте охочі жінки можуть добровільно долучитися до служби. Постановка на військовий облік є обов'язковою лише для фахівчинь із медичною та фармацевтичною освітою.
У війську доступні посади, які максимально відповідають цивільним спеціальностям, зазначають в Центрі рекрутингу.
Зокрема, відкриті вакансії:
- бухгалтер,
- діловод,
- медик,
- медична сестра або фельдшер,
- кухар,
- IT-спеціаліст,
- психологиня,
- юрист та інші.
Окрім цього, є можливості для служби на бойових посадах. Жінки обіймають ролі операторів БпЛА різних типів, аеророзвідників, операторів радіолокаційних станцій, бойових медиків, фахівців РЕБ та інших спеціальностей.
Також, додають військові, в ЗСУ є чимало прикладів, коли жінки стають досвідченими розвідницями та стрільцями. Перед зарахуванням на будь-яку посаду усі проходять базову та спеціалізовану підготовку відповідно до обраного фаху.
Як проходить мобілізація жінок?
В Україні жінки можуть вступати до війська лише за власним бажанням. Для цього необхідно пройти ВЛК і укласти контракт. Примусова мобілізація жінок поки не діє, але її можуть запровадити в разі потреби.
Звільнення зі служби можливе через вік, стан здоров'я, сімейні обставини або інші причини, передбачені законом.
Станом на березень 2025 року в лавах ЗСУ служать близько 70 тисяч жінок, із них понад 5,5 тисячі – безпосередньо на передовій, за даними Міноборони України.