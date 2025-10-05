В України триває воєнний стан та загальна мобілізація. Кабінет Міністрів затвердив новий зовнішній вигляд повісток, які громадяни отримують від ТЦК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 16 серпня 2024 року № 951.

Як має виглядати повістка від ТЦК?

За правилами, повістки, створені через реєстр "Оберіг" (зокрема роздруковані), мають таку саму юридичну силу, як і повістки, оформлені на паперовому бланку.

У повістці обов'язково мають бути зазначені такі дані:

Для повісток, оформлених на бланку: найменування посади, ім'я та прізвище посадової особи, яка її видала, підпис цієї особи та дата підписання. Такі повістки додатково скріплюються гербовою печаткою.



найменування посади, ім'я та прізвище посадової особи, яка її видала, підпис цієї особи та дата підписання. Такі повістки додатково скріплюються гербовою печаткою. Для повісток, сформованих через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів: прізвище та ім'я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, а також дата накладення кваліфікованого електронного підпису.

Варто зазначити, що повістку, сформовану через реєстр "Оберіг", можна роздрукувати. У паперовому вигляді вона має містити QR-код, придатний для зчитування та перевірки інформації.

Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг", можуть друкуватися централізовано та надсилатися військовозобов'язаним і резервістам рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення. Крім того, такі повістки можуть роздруковуватися і вручатися особисто під час оповіщення.

Якщо повістку, сформовану через "Оберіг", надсилають поштою як рекомендоване відправлення з описом вкладення, на конверті має бути зазначено штриховий код, а також ім'я, прізвище й адресу одержувача.

В описі вкладення вказують тип відправлення, дані адресата, назву документа із кількістю аркушів, ім'я та прізвище керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, а також дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

