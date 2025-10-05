Укр Рус
5 жовтня, 19:27
Який вигляд повинна мати повістка та які дані там вказані: повний перелік

Поліна Буянова
Основні тези
  • Повістки від ТЦК, створені через реєстр "Оберіг", мають таку саму юридичну силу, як і паперові, та можуть бути роздруковані зі зчитуваним QR-кодом.
  • Повістки можуть надсилатися централізовано рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення, або вручатися особисто під час оповіщення.

В України триває воєнний стан та загальна мобілізація. Кабінет Міністрів затвердив новий зовнішній вигляд повісток, які громадяни отримують від ТЦК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 16 серпня 2024 року № 951.

Як має виглядати повістка від ТЦК?

За правилами, повістки, створені через реєстр "Оберіг" (зокрема роздруковані), мають таку саму юридичну силу, як і повістки, оформлені на паперовому бланку.

У повістці обов'язково мають бути зазначені такі дані: 

  • Для повісток, оформлених на бланку: найменування посади, ім'я та прізвище посадової особи, яка її видала, підпис цієї особи та дата підписання. Такі повістки додатково скріплюються гербовою печаткою.
     
  • Для повісток, сформованих через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів: прізвище та ім'я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, а також дата накладення кваліфікованого електронного підпису.

Варто зазначити, що повістку, сформовану через реєстр "Оберіг", можна роздрукувати. У паперовому вигляді вона має містити QR-код, придатний для зчитування та перевірки інформації.

Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг", можуть друкуватися централізовано та надсилатися військовозобов'язаним і резервістам рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення. Крім того, такі повістки можуть роздруковуватися і вручатися особисто під час оповіщення.

Якщо повістку, сформовану через "Оберіг", надсилають поштою як рекомендоване відправлення з описом вкладення, на конверті має бути зазначено штриховий код, а також ім'я, прізвище й адресу одержувача. 

В описі вкладення вказують тип відправлення, дані адресата, назву документа із кількістю аркушів, ім'я та прізвище керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, а також дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

  • В Україні набув чинності закон про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.
     

  • Він передбачає, що ТЦК та СП зможуть отримувати інформацію про фактичне місце проживання особи, наявність відстрочки, можливі виїзди людини за кордон та дублювання даних.

  • З 1 жовтня в Україні також спростили процес переведення військових до інших частин. Нові правила зобов'язують виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів, а також передбачають можливість подання електронного рапорту через застосунок Армія+.