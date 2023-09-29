Пам'ятає урок Першої світової, – експерт пояснив, чому Путін боїться мобілізації

У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія може мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб для війни проти України. Однак Кремль досі не оголосив про мобілізацію. Існує кілька причин, чому Росії не потрібно, чи не вигідно оголошувати мобілізацію.

Тему мобілізації в Росії в інтерв'ю 24 Каналу прокоментував старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. На його думку, питання мобілізації у Росії є дуже складним.

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Чи буде мобілізація у Росії більша, ніж торік

Експерт пригадав так звану "часткову" мобілізацію, яку в Росії оголосили у вересні 2022 року. За словами Бєлєскова, Росії навряд чи вдасться мобілізувати більше людей, ніж це було восени 2022 року.

Я думаю, минулого року ми вже побачили максимум, на який вони одномоментно здатні. Звісно, можна оголосити, мовляв, набираємо мільйонний контингент, однак Москва банально не здатна опрацювати таку кількість осіб. Кожен солдат – це окрема особова справа, його треба хоч якось навчити, вдягнути, прогодувати. То ж набрати до війська більше, ніж вони зробили восени минулого року, навряд чи можливо,

– сказав він.

Аналітик зазначив, що в Росії досі не розпочався процес оголошення нової хвилі мобілізації, хоча про це дискутують від початку 2023 року. Водночас він наголосив, що у Росії продовжується частково прихована мобілізація.

Як пояснив Бєлєсков, російське керівництво може вважати, що тих сил, які було мобілізовано, достатньо для виконання поточних локальних завдань.

"Наскільки розумію, російське військово-політичне керівництво може вважати, що таких зусиль достатньо для виконання поточних завдань. Аби стримувати нас на фронті та навіть намагатися десь точково перейти до активних локальних наступальних дій, як ми це побачили навколо Куп'янська в другу половину липня – серпні цього року. Можливо, через це вони й не оголошують про додаткові набори у військо", – заявив він.

Прихована мобілізація, наскільки її оцінюють у ГУР МО, дає рашистам не набагато менше, ніж та кількість, яку вони можуть зібрати у рамках офіційного призову на війну. Ймовірно, це їх і стримує,

– сказав експерт.

Путін міг вивчити урок історії

Бєлєсков допускає, що Росія, якщо зазнає критичних втрат, може оголосити про якусь меншу мобілізацію – на 100-200 тисяч осіб. Водночас він навів аргумент, чому Кремлю не потрібно мобілізувати велику кількість людей.

За його словами, угруповання у 500 тисяч осіб, залучене у війні проти України, легше контролювати, ніж мільйонне. У цьому контексті аналітик зазначив, що Путін, ймовірно, вивчив урок Першої світової війни.

Все ж таки у Росії геть не демократичний режим, і Путін добре пам'ятає урок Першої світової війни, коли армія, яка зазнає втрат, сидить в обороні, а в один прекрасний момент може повернути зброю проти свого керівництва. І тут значно безпечнішим може бути менше угруповання. Те ж саме стосується хоча б базового забезпечення військ та їх підготовки,

– заявив Бєлєсков.

Експерт робить висновок, що "якщо Росія і буде проводити якусь офіційну мобілізацію, то робитиме це радше для підтримання вже чинних сил, а не для створення якоїсь великої переваги та спроби переходу до масштабних наступів".

Проте Бєлєсков сказав, що у випадку з Росією не можна виключати жодних сценаріїв, оскільки російське керівництво може бути ірраціональним.

"Ймовірно вони будуть вважати, що наступ України вже подоланий, то ж ідея спробувати погратися у наступ видаватиметься їм логічною. Виключати цього я не можу. У випадку з бункерним фюрером, будь-які успіхи призводять до втрати здатності об'єктивно оцінювати ситуацію. Росіяни навпаки переходять до більш непродуманих дій", – резюмував експерт.