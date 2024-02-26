Чи могла ракета С-200 збити літак А-50У: військовий експерт пояснив, як діє ця зброя

Повітряні сили спільно із ГУР збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Його знищили приблизно над Канівським районом, а його уламки впали біля Трудової Арменії над Краснодарським краєм.

Маршрут А-50У проходив приблизно на дальності 170 кілометрів від лінії фронту. Тому, як пояснив 24 Каналу головний редактор Defence Express та військовий експерт Олег Катков, цілком імовірно, що збити судно вдалося за допомогою ЗРК С-200 – дальність співпадає.

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Як працює С-200

Катков розповів, що дальність знищення А-50У перевищує можливості навіть так званого "блукаючого Patriot". За відомими даними, дальність зенітної ракети GEM-T складає до 160 кілометрів.

ЗРК, який збив А-50, однозначно мав розташовуватися від переднього краю як мінімум на дальність роботи артилерії – вона, своєю чергою, б'є на відстань приблизно до 20 кілометрів. Відтак 170 кілометрів плюс 20 кілометрів – у сумі виходить 190 кілометрів.

А перший ЗРК, який спадає на думку та дійсно має таку дальність – С-200, який у версії С-200М "Вега-M" отримав дальність у 240 кілометрів. Однак мовиться про вкрай архаїчну рідиннопаливну ракету розміром з автобус – вага 7 тонн та довжина 10,8 метра.

Засіб наведення ракети для комплексу С-200 – напівактивний, тобто повітряну ціль необхідно було підсвічувати, чим й займався радіолокаційний радар. І для того, щоб підсвітити ціль на дальність у понад 190 кілометрів ця станція мала площу антени близько 25 квадратних метрів.

Величезна просто монструозна конструкція. Далі уже фантазії, мовляв, С-200 модернізували, замінили їй головку самонаведення, зробили комбінованою, активно-пасивною. Це чудовий варіант для знищення А-50У, коли спочатку ракета летить на сам сигнал, який випромінює А-50У, а після цього перемикається на активну головку і самостійно його знаходить,

– наголосив Олег Катков.

Для цього потрібне повне переконструювання всієї ракети, яке відбувається з багатьма проблемами, зокрема з центром мас, і це доволі довга робота. Водночас Росія вже показувала кадри відеоспостереження, де Україна використовувала ракети С-200 для ударів по наземних цілях, як-от у Таганрозі. Можливо, дійсно певні модернізаційні роботи щодо С-200 ідуть і навіть відбулися. Якщо брати навіть базові параметри ракети, вона однаково дістала б до А-50У у цьому випадку.

С-200 – зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії, розроблений у 1960-х роках в СРСР. Перші версії комплексу мали радіус дії у 160 кілометрів. Дістав згодом 4 значних модернізації, остання версія – С-200Д "Дубна" – розроблена наприкінці 1980-х років та здатна бити на відстань до 300 кілометрів.

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