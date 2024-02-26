Могла ли ракета С-200 сбить самолет А-50У: военный эксперт объяснил, как действует это оружие
Воздушные силы совместно с ГУР сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Его уничтожили примерно над Каневским районом, а его обломки упали возле Трудовой Армении над Краснодарским краем.
Маршрут А-50У проходил примерно на дальности 170 километров от линии фронта. Поэтому, как объяснил 24 Каналу главный редактор Defence Express и военный эксперт Олег Катков, вполне вероятно, что сбить судно удалось с помощью ЗРК С-200 – дальность совпадает.
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Как работает С-200
Катков рассказал, что дальность уничтожения А-50У превышает возможности даже так называемого "блуждающего Patriot". По известным данным, дальность зенитной ракеты GEM-T составляет до 160 километров.
ЗРК, который сбил А-50, однозначно должен был располагаться от переднего края как минимум на дальность работы артиллерии – она, в свою очередь, бьет на расстояние примерно до 20 километров. Поэтому 170 километров плюс 20 километров – в сумме получается 190 километров.
А первый ЗРК, который приходит в голову и действительно имеет такую дальность – С-200, который в версии С-200М "Вега-M" получил дальность в 240 километров. Заметим, что говорится о крайне архаичной жидкотопливной ракете размером с автобус – вес 7 тонн и длина 10,8 метра.
Средство наведения ракеты для комплекса С-200 – полуактивное, то есть воздушную цель необходимо было подсвечивать, чем и занимался радиолокационный радар. И для того, чтобы подсветить цель на дальность в более 190 километров эта станция имела площадь антенны около 25 квадратных метров.
Огромная просто монструозная конструкция. Дальше уже фантазии, мол, С-200 модернизировали, заменили ей головку самонаведения, сделали комбинированной, активно-пассивной. Это отличный вариант для уничтожения А-50У, когда сначала ракета летит на сам сигнал, который излучает А-50У, а после этого переключается на активную головку и самостоятельно его находит,
– отметил Олег Катков.
Для этого требуется полное переконструирование всей ракеты, которое происходит со многими проблемами, в частности с центром масс, и это довольно долгая работа. В то же время Россия уже показывала кадры видеонаблюдения, где Украина использовала ракеты С-200 для ударов по наземным целям, например в Таганроге. Возможно, действительно определенные модернизационные работы по С-200 идут и даже состоялись. Если брать даже базовые параметры ракеты, она все равно достала бы до А-50У в этом случае.
Главное об уничтожении А-50
- В сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был экипаж из 10 россиян. Все они погибли. Экипаж самолета – это те, кто управляют непосредственно, а еще тот персонал, который находится внутри и проводит радиолокационную разведку.
- Сбивание таких мощных целей как А-50, а это уже вторая потеря для врага, – это действительно знаковое событие для всего мира и действительно мощная спецоперация. Всего в России осталось уже менее 8 таких воздушных судов, к тому же часть из них или немодернизированные или неисправные.
- Оккупанты традиционно начали заявлять, что, мол, "самолет" приземлили "дружественным огнем" со стороны оккупированного Мариуполя. Как и всегда российские выдумки не имеют ничего общего с правдой. Судно приземлилось недалеко от российского города Ейск. Стоимость такого самолета – 350 миллионов долларов.