Маршрут А-50У проходил примерно на дальности 170 километров от линии фронта. Поэтому, как объяснил 24 Каналу главный редактор Defence Express и военный эксперт Олег Катков, вполне вероятно, что сбить судно удалось с помощью ЗРК С-200 – дальность совпадает.

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Как работает С-200

Катков рассказал, что дальность уничтожения А-50У превышает возможности даже так называемого "блуждающего Patriot". По известным данным, дальность зенитной ракеты GEM-T составляет до 160 километров.

ЗРК, который сбил А-50, однозначно должен был располагаться от переднего края как минимум на дальность работы артиллерии – она, в свою очередь, бьет на расстояние примерно до 20 километров. Поэтому 170 километров плюс 20 километров – в сумме получается 190 километров.

А первый ЗРК, который приходит в голову и действительно имеет такую дальность – С-200, который в версии С-200М "Вега-M" получил дальность в 240 километров. Заметим, что говорится о крайне архаичной жидкотопливной ракете размером с автобус – вес 7 тонн и длина 10,8 метра.

Средство наведения ракеты для комплекса С-200 – полуактивное, то есть воздушную цель необходимо было подсвечивать, чем и занимался радиолокационный радар. И для того, чтобы подсветить цель на дальность в более 190 километров эта станция имела площадь антенны около 25 квадратных метров.

Огромная просто монструозная конструкция. Дальше уже фантазии, мол, С-200 модернизировали, заменили ей головку самонаведения, сделали комбинированной, активно-пассивной. Это отличный вариант для уничтожения А-50У, когда сначала ракета летит на сам сигнал, который излучает А-50У, а после этого переключается на активную головку и самостоятельно его находит,

– отметил Олег Катков.

Для этого требуется полное переконструирование всей ракеты, которое происходит со многими проблемами, в частности с центром масс, и это довольно долгая работа. В то же время Россия уже показывала кадры видеонаблюдения, где Украина использовала ракеты С-200 для ударов по наземным целям, например в Таганроге. Возможно, действительно определенные модернизационные работы по С-200 идут и даже состоялись. Если брать даже базовые параметры ракеты, она все равно достала бы до А-50У в этом случае.

С-200 – зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия, разработан в 1960-х годах в СССР. Первые версии комплекса имели радиус действия в 160 километров. Получил впоследствии 4 значительных модернизации, последняя версия – С-200Д "Дубна" – разработана в конце 1980-х годов и способна бить на расстояние до 300 километров.

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