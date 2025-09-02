Defense Express звернули увагу на можливе "нецільове" використання морських дронів. Експерти припустили, про що це свідчить.

Морські дрони ЗСУ помітили у водосховищі на Донеччині – їх могли модернізувати

Російські пропагандистські ЗМІ інформують, буцімто окупанти бачили морські дрони ЗСУ на Клебан-Бицькому водосховищі в Донецькій області в районі Катеринівки.

Ти дивишся: катер пливе. У ньому нікого немає, катер завантажений,

– розповіли очевидці.

Показуємо Клебан-Бицьке водосховище на карті України

Росіяни твердять, що Сили оборони використовували надводні катери як для транспортування вантажів, так і для евакуації поранених. А появу на водосховищі морських дронів помітили з квадрокоптера.

Що таке Клебан-Бицьке водосховище



Клебан-Бицьке водосховище розташоване між Костянтинівкою і Торецьком. Його планували створити для забезпечення заводів водою ще у 1930-ті, але проєкт реалізували тільки після Другої світової.



Водосховище входить у територію регіонального ландшафтного парку "Клебан-Бик" разом із Клебан-Бицьким відслоненням, де на поверхню виходять глибинні геологічні породи. Сама назва селища Клебань-Бик, вочевидь, позначає скелястий берег.

У Defense Express закликали не ставитися беззастережно до інформації, яку поширюють росіяни. До того ж немає відповідних фотографій. Водночас, якщо окупанти справді бачили морські дрони не на морі, це свідчить про цікавий момент. А саме про зміну ролі надводних дронів.

І якщо перші надводні дрони – це фактично великі камікадзе для атак на ворожі кораблі, то тепер вони і носії FPV-дронів, і логісти тощо, а нещодавно морпіхи ЗСУ показували власну версію надводного дрона з гранатометами та морськими мінами, який експлуатується на Херсонщині,

– акцентували аналітики.

Де Клебан-Бицьке водосховище на карті фронту

Зауважимо, що і славетний "Нептун", до того як стати "довгим" і уражати наземні цілі, був призначений суто для ураження кораблів.

