Морські дрони СБУ стали ключовим фактором успіху у битві за Чорне море, – експерт

Морські дрони СБУ стали ключовим фактором успіху України на Чорному морі. Вони загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору, який запрацював не тільки для перевезення зерна.

Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт радить прочитати останній лонгрід видання "Українська правда", де покроково описано, як СБУ вивела Україну з морської блокади.

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"Повна морська блокада – це був план Путіна для нашої держави, який не передбачив, що морські дрони переломлять ситуацію. Сталося по-іншому. Кораблі ЧФ Росії терміново перебазовані з окупованого Криму у Новоросійськ. Недорога (в сотні разів дешевша за вартість кораблів) розробка дозволила підбити цілий ряд ворожих суден", – вважає Загородній.

За його словами, служба використовує два дрони власного виробництва:

Sea Baby. Він не тільки несе 850 кілограмів заряду та оснащений зв'язком, який коштує 300 тисяч доларів, але й має вогнеметну систему, тобто здатний стріляти по ворогу. "Мамай" – дрон-камікадзе, який доносить 450 кілограмів вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

Експерт акцентує що завдяки дронам жоден російський корабель сьогодні не почуває себе у безпеці.

Морське протистояння на початку повномасштабного вторгнення не віщувало Україні нічого доброго. Одна держава з великим флотом, інша – майже без кораблів. Сталося по-іншому. Причому сталось завдяки розробці нових видів зброї. Як тільки росіяни думали, що пристосувались до нашої тактики, відбувався новий, несподіваний удар, до якого ворог був не підготований,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше, в інтерв'ю "Українській правді" голова СБУ Василь Малюк заявив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе.

"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі. Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", – наголосив Малюк.