Морские дроны СБУ стали ключевым фактором успеха в битве за Черное море, – эксперт

Морские дроны СБУ стали ключевым фактором успеха Украины в Черном море. Они загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора, который заработал не только для перевозки зерна.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт советует прочесть последний лонгрид издания "Украинская правда", где пошагово описано, как СБУ вывела Украину из морской блокады

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"Полная морская блокада – это был план Путина для нашего государства, который не предусмотрел, что морские дроны преломят ситуацию. Случилось по-другому. Корабли ЧФ России срочно перебазированы из оккупированного Крыма в Новороссийск. Недорогая (в сотни раз дешевле стоимости кораблей) разработка позволила подбить целый ряд вражеских судов", – считает Загородний.

По его словам, служба использует два дрона собственного производства:

Sea Baby. Он не только несет 850 килограммов заряда и оснащен связью, которая стоит 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему, то есть способен стрелять по врагу. "Мамай" – дрон-камикадзе, доносящий 450 килограммов взрывчатки в любую точку Черного моря.

Эксперт акцентирует, что благодаря дронам ни один российский корабль сегодня не чувствует себя в безопасности.

Морское противостояние в начале полномасштабного вторжения не предвещало Украине ничего хорошего. Одно государство с большим флотом, другое – почти без кораблей. Случилось по-другому. Причем произошло благодаря разработке новых видов оружия. Как только россияне думали, что приспособились к нашей тактике, следовал новый, неожиданный удар, к которому враг был не подготовлен,

– резюмирует политолог.

Напомним, в интервью "Украинской правде" глава СБУ Василий Малюк заявил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.

"Российского флота в Крыму не должно быть вообще. Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А потом обратим внимание и на подлодки", – подчеркнул Малюк.