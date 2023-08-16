Морські дрони можуть знищити Чорноморський флот: що для цього потрібно

Росія заявляла про Чорноморський флот як про "непереможний", масштабний і потужний. Але ось морські дрони, здається, доводять протилежне.

Водночас повністю затопити Чорноморський флот – доволі нелегке завдання. Щонайменше для цього потрібно масштабувати виробництво дронів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Війна – це математика"

Україна успішно атакувала морськими дронами десантні кораблі Росії. Однак для того, аби знищити весь Чорноморський флот, виробництво безпілотників має значно збільшитись.

Дрони небезпечні, коли їх багато. Їх має бути рій, десятки сотень дронів, які заходять, виконують бойове завдання. Сам по собі дрон – гарна ціль для систем ППО. Перевищити цей коефіцієнт можна кількістю. Тому їх має бути багато,

– наголосив Роман Світан.

Це стосується і надводних дронів від СБУ Sea Baby ("морські малюки"), які добре працюють останнім часом по десантних кораблях та Криму. Вже навіть сотня безпілотників стане для систем корабля чи ППО проблематичними для знищення.

Усе через те, що кожна система має коефіцієнт пропускання, тобто вона може утримувати в полі зору певну кількість об'єктів. Якщо коефіцієнт умовно 50, то вже 51 перший дрон та наступні пройдуть та виконають бойову роботу.

"Достатня велика кількість безпілотників може розв'язати питання з Чорноморським флотом, повністю його затопити. Війна – це математика. Можна вирахувати, скільки безпілотників потрібно на кількість російських кораблів", – зауважив військовий експерт.

В Росії є близько сотні кораблів. Якщо на один корабель потрібно приблизно 10 безпілотників, то їх потрібно щонайменше тисячу. Тоді можна буде говорити про часткове знищення Чорноморського флоту.

Роман Світан про знищення Чорноморського флоту морськими дронами: дивіться відео

Це робота для спецслужб

Очевидно, що для того, аби повністю знищити Чорноморський флот потрібно більше БпЛА – щонайменше кілька тисяч. Таке виробництво є масштабним і потребуватиме відповідного часу та засобів.

Якщо, припустімо, СБУ запустило виробництво таких безпілотників на своїх потужностях, їх потрібно збільшувати. Поставити задачу, збільшити фінансування і не втручатися в процес. Далі ми побачимо масштабний результат,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Власне, це стосується і про звичайних безпілотників. Їхню важливість також не варто недооцінювати. Лише в Криму розміщено щонайменше 150 наземних військових гарнізонів. Тобто промислове виробництво безпілотників має в сотні разів перевищувати кількість цих цілей.

"Якщо ЗСУ взялось за надводні безпілотники, а ГУР взялось за "бобрів", то по спецслужбах дати завдання профінансувати та вони розвернуть це виробництво. І далі всередині служби вони виконуватимуть бойові завдання з повним циклом", – зазначив Світан.

Тобто мовиться про знаходження цілі, супроводженням її, розвідкою, дорозвідкою та ударом.

Військовий експерт наголосив, що потрібно залучати до таких завдань спецслужби та виділяти внутрішнє фінансування зі них. Так виробництво буде максимально ефективним.

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