Може починати змінювати ситуацію, – Мусієнко сказав, скільки саме РСЗВ потребує ЗСУ

Україна продовжує отримувати зброю від партнерів. Проте це ще на та кількість, яка може допомогти суттєво та потужно дати відсіч російським окупантам.

Якби хоча б першочергова партія РСЗВ була у кількості 24 штук – це вже та одиниця, яка на Сході може впливати й починати змінювати ситуацію. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Попри це, він зазначив, що потрібно адекватно й обʼєктивно оцінювати процеси постачання зброї.

Цей процес іде в будь-якому випадку. Я думаю, що ця пауза, яку ми зараз бачимо щодо постачання зброї, цей вакуум, який на певний час утворився, – він неодмінно зрушить з місця,

– зазначив Олександр Мусієнко.

На його думку, можуть бути зміни після чергового раунду обговорень в рамках формату "Рамштайн-3".

"Обовʼязково, я думаю, ми почуємо про новий пакет і не тільки від США", – додав Мусієнко.

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