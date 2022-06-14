Може починати змінювати ситуацію, – Мусієнко сказав, скільки саме РСЗВ потребує ЗСУ
Україна продовжує отримувати зброю від партнерів. Проте це ще на та кількість, яка може допомогти суттєво та потужно дати відсіч російським окупантам.
Якби хоча б першочергова партія РСЗВ була у кількості 24 штук – це вже та одиниця, яка на Сході може впливати й починати змінювати ситуацію. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Попри це, він зазначив, що потрібно адекватно й обʼєктивно оцінювати процеси постачання зброї.
Цей процес іде в будь-якому випадку. Я думаю, що ця пауза, яку ми зараз бачимо щодо постачання зброї, цей вакуум, який на певний час утворився, – він неодмінно зрушить з місця,
– зазначив Олександр Мусієнко.
На його думку, можуть бути зміни після чергового раунду обговорень в рамках формату "Рамштайн-3".
"Обовʼязково, я думаю, ми почуємо про новий пакет і не тільки від США", – додав Мусієнко.
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Що відомо про зустріч "Рамштайн"
- Відомо, що перша зустріч на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася 26 квітня 2022 року. Там зібралися міністри оборони 40 країн світу, аби обговорити підтримку України у війні з Росією.
- Перші результати зустрічі коментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що від союзників України вже лунають позитивні сигнали єдності.
- Онлайн-зустріч "Рамштайн-2" відбулася 23 травня. До неї доєдналися представники ще 4 країн світу. Там обговорювали ситуацію на фронті в Україні, вже надану військову допомогу, а також актуальні оборонні потреби нашої держави.
- Третя зустріч Контактної групи з питань оборони України або ж "Рамштайн-3" відбудеться у Брюсселі вже 15 червня. Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що після неї наша держава отримає важке озброєння.
- Крім того, перед "Рамштайн-3" Олексій Резніков, Валерій Залужний та пані посол США Бріджит Брінк обговорили підготовку до зустрічі. Вони зазначили способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну.
- Ситуацію на фронті можуть змінити 1000 гаубиць калібру 155 міліметрів, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.
- Тим часом Олексій Арестович переконаний, що краще вже отримати важке озброєння, ніж кандидатство в ЄС. Радник глави ОП пояснив, що зброя може допомогти швидше завершити війну.