Может начинать изменять ситуацию, – Мусиенко сказал, сколько именно РСЗО требует ВСУ
Украина продолжает получать оружие от партнёров. Однако это еще на количество, которое может помочь существенно и мощно дать отпор российским оккупантам.
Если бы хотя бы первоочередная партия РСЗО была в количестве 24 штук – это уже та единица, которая на Востоке может влиять и начинать изменять ситуацию. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Несмотря на это, он отметил, что нужно адекватно и объективно оценивать процессы снабжения оружием.
Этот процесс идет в любом случае. Я думаю, что эта пауза, которую мы сейчас видим относительно поставки оружия, этот вакуум, который на время образовался, – он непременно сдвинется с места,
– отметил Александр Мусиенко.
По его мнению, могут произойти изменения после очередного раунда обсуждений в рамках формата "Рамштайн-3".
"Обязательно, я думаю, мы услышим о новом пакете и не только от США", – добавил Мусиенко.
После "Рамштайна" будет новое оружие для Украины: смотрите видео
Что известно о встрече "Рамштайн"
- Известно, что первая встреча на авиабазе Рамштайна в Германии состоялась 26 апреля 2022 года. Там собрались министры обороны 40 стран мира, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Россией.
- Первые результаты встречи комментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что от союзников Украины уже раздаются положительные сигналы единства.
- Онлайн-встреча " Рамштайн-2" состоялась 23 мая. К ней присоединились представители еще 4 стран мира. Там обсуждали ситуацию на фронте в Украине, уже оказанную военную помощь, а также актуальные оборонные нужды нашего государства.
- Третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины или "Рамштайн-3" состоится в Брюсселе уже 15 июня. Министр обороны Алексей Резников надеется , что после нее наше государство получит тяжелое вооружение.
- Кроме того, перед "Рамштайн-3" Алексей Резников, Валерий Залужный и госпожа посол США Бриджит Бринк обсудили подготовку к встрече. Они отметили способы поддержания темпов снабжения необходимого оружия в Украину.
- Ситуацию на фронте могут сменить 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.
- Между тем Алексей Арестович убежден, что лучше получить тяжелое вооружение , чем кандидатство в ЕС. Советник главы ОП объяснил, что оружие может помочь быстрее завершить войну.