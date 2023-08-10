Готуватися може: яка ймовірність, що Путін розпочне "велику війну" з країнами НАТО

Путін і безпосередньо російська пропаганда можуть продовжувати говорити про "велику війну" за територією України. Адже це їхній елемент шантажу та лякалок. Утім, головне питання в ресурсах – НАТО значно потужніше за Росії, яка довго не протримається. Це прекрасно розуміють у Кремлі.

Про це 24 Каналу розповів політолог Дмитро Орєшкін. Він пояснив політику країни-окупантки.

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Лякалки Кремля

Найбільшою лякалкою Кремля є історія з ядерною зброєю. За ці заяви у Росії відповідальний Дмітрій Медведєв, який щоразу наголошує на цій темі. Вона розрахована на 25% населення, вважає Орєшкін. Інші розуміють, що без наслідків їхня недокраїна теж не залишиться.

"Якщо вони її (ядерну зброю – 24 Канала) дістануть з кишені, їх швидко "прихлопнуть". І в Кремлі це розуміють. Я б не дуже серйозно ставився до цих заяв, але є ймовірність. Тут велика ціна питання. Поки це елемент блефу, шантажу до якого звикли", – пояснив він.

Дмитро Орєшкін про політику Кремля: дивитись відео

Нова фаза війни

На думку політолога, наразі відбувається перехід до нової фази війни високих технологій. В тому числі вона стосується й інформації. Путін чітко розуміє, що йому вкрай важко буде змагатися із Заходом та Україною.

У Путіна зараз варіант закритися у консервній банці, підтримувати там свій статус, розказуючи, що він "великий переможець". Але при цьому не дозволяючи висунутися назовні і подивитися як живуть інші країни і що відбулося з Росією,

– додав Орєшкін.

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