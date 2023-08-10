Розвідники Британії вважають, що влада Росії, ймовірно, намагається перекрити росіянам доступ до віртуальних приватних мереж (VPN). Протягом останнього тижня заходи щодо заборони відповідних програм, які дозволяють використовувати заборонені в Росії додатки, посилилися.
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Дозволяють обійти державну цензуру
За інформацією розвідки Великої Британії звіти свідчать про те, що багато із популярних VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії.
Саме VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність і обходити державну цензуру.
VPN надзвичайно популярні в Росії попри те, що вони є незаконними з 2017 року. Вони дають користувачам доступ до об’єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні,
– йдеться у зведенні відомства.
VPN, ймовірно, роблять намагання російської держави повністю контролювати внутрішній потік інформації недостатніми.
До того ж, крім посилення технічних збоїв, у Росії також розгорнули інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян та запобігти використанню VPN. У державі-агресорці стверджують, що вони піддають особисті дані користувачів ризику.
Які ще проблеми спіткали росіян через війну в Україні
- Біля російської столиці Москви 9 серпня лунали гучні звуки вибухів на Загорському оптико-механічному заводі. Внаслідок цього у деяких будинках повибивало шибки, а також москітні сітки, які просто валялися на вулиці. Так, одна з росіянок вирішила поцупити цю сітку у своїх співгромадян для себе.
- В ГУР відреагували на випадковий витік даних щодо втрат серед російських десантників. В українській розвідці дали зрозуміти, що цей злив не відповідає дійсності, бо втрати в окупантів набагато вищі.
- Російські військові накрили артилерією своїх же співгромадян, які планували влаштувати диверсію в українському тилу. Загалом внаслідок помилки загинуло понад 40 окупантів. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що інцидент стався у Запорізькій області у селі Роботине.