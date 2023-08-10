Розвідники Британії вважають, що влада Росії, ймовірно, намагається перекрити росіянам доступ до віртуальних приватних мереж (VPN). Протягом останнього тижня заходи щодо заборони відповідних програм, які дозволяють використовувати заборонені в Росії додатки, посилилися.

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Дозволяють обійти державну цензуру

За інформацією розвідки Великої Британії звіти свідчать про те, що багато із популярних VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії.

Саме VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність і обходити державну цензуру.

VPN надзвичайно популярні в Росії попри те, що вони є незаконними з 2017 року. Вони дають користувачам доступ до об’єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні,

– йдеться у зведенні відомства.

VPN, ймовірно, роблять намагання російської держави повністю контролювати внутрішній потік інформації недостатніми.

До того ж, крім посилення технічних збоїв, у Росії також розгорнули інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян та запобігти використанню VPN. У державі-агресорці стверджують, що вони піддають особисті дані користувачів ризику.

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